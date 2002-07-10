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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая показала стройную фигуру на пляже

Катя Осадчая показала стройную фигуру на пляжеВедущая показала новые фотографии из Одессы.

На снимке, опубликованном Осадчей в ее Instagram, она запечатлена выходящей из моря. На ведущей слитный купальник с ярким принтом в виде цветов лилии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Сегодня я русалка, я создаю волны", - подписала снимок Катя.

Фигура Осадчей выглядит подтянутой. Ведущая быстро пришла в дородовую форму после рождения 18 февраля 2017 года сына Ивана.

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На другом фото ведущая в махровом халате запечатлена на фоне моря и радуги.
Катя Осадчая показала стройную фигуру на пляже
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 Теги: Одесса, Катя Осадчая, пляж

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Сегодня, 16:31 » Автор: Алена Шимко
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