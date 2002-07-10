Раздел: Культура
Катя Осадчая показала стройную фигуру на пляже
Ведущая показала новые фотографии из Одессы.
На снимке, опубликованном Осадчей в ее Instagram, она запечатлена выходящей из моря. На ведущей слитный купальник с ярким принтом в виде цветов лилии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Сегодня я русалка, я создаю волны", - подписала снимок Катя.
Фигура Осадчей выглядит подтянутой. Ведущая быстро пришла в дородовую форму после рождения 18 февраля 2017 года сына Ивана.
Читайте также: Катя Осадчая показала стройную фигуру в шикарном платье
На другом фото ведущая в махровом халате запечатлена на фоне моря и радуги.
На снимке, опубликованном Осадчей в ее Instagram, она запечатлена выходящей из моря. На ведущей слитный купальник с ярким принтом в виде цветов лилии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Сегодня я русалка, я создаю волны", - подписала снимок Катя.
Фигура Осадчей выглядит подтянутой. Ведущая быстро пришла в дородовую форму после рождения 18 февраля 2017 года сына Ивана.
Читайте также: Катя Осадчая показала стройную фигуру в шикарном платье
На другом фото ведущая в махровом халате запечатлена на фоне моря и радуги.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1319
0
Также советуем посмотреть
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
- Глава Евросовета рассказал об отношении Трампа к Украине
- Забавные фотки мужчин, умеющих посмеяться над собой
- Строительные «шедевры», которые развеселят любого
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
Оставьте свой комментарий