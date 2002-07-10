Раздел: Культура
Отец Меган Маркл рассказал о жизни дочери
Отец Меган Маркл обратил внимание на ее стиль.
Родственники Меган Маркл вновь обратились к журналистам. Так, отец герцогини Томас Маркл в который раз дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростой жизни его дочери.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Журналистам издания The Sun удалось пообщаться с отцом герцогини Сассекской – Томасом Марклом. Мужчина заявил, что Меган не отвечает на телефонные звонки после свадьбы. Если это продолжится, то он поедет в Великобританию, ведь уверен, что герцогиня Сассекская напугана и находится под большим давлением и общественности, и родственников принца Гарри.
"Что я сейчас знаю о моей дочери, так это то, что я считаю она в ужасе. Я вижу это в ее глазах, вижу по ее лицу и его улыбке. Я много лет видел ее улыбку. Я знаю ее. Мне не нравится и улыбка, которую я наблюдаю у нее сейчас. Это даже не мнимая улыбка, а вынужденная. Это меня очень тревожит. я думаю, на нее оказывают слишком большое давление. Замужество за этой семьей имеет высокую цену", – рассказал Томас Маркл.
Кроме этого, отец Меган Маркл обратил внимание на ее стиль. Хотя все эксперты и модные критики в один голос заявляют, что герцогиня Сассекская не просто соответствует своему британскому статусу, но и роскошно выглядит, ее отец не понимает таких образов. Он отметил, что сейчас Меган вынуждена одевать то, что ей не подходит.
Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь
Почему в 2018 году мы одеваемся так, будто это 1930-е? Зачем они прикрывают колени?– раскритиковал Томас Маркл.
Родственники Меган Маркл вновь обратились к журналистам. Так, отец герцогини Томас Маркл в который раз дал откровенное интервью, в котором рассказал о непростой жизни его дочери.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Журналистам издания The Sun удалось пообщаться с отцом герцогини Сассекской – Томасом Марклом. Мужчина заявил, что Меган не отвечает на телефонные звонки после свадьбы. Если это продолжится, то он поедет в Великобританию, ведь уверен, что герцогиня Сассекская напугана и находится под большим давлением и общественности, и родственников принца Гарри.
"Что я сейчас знаю о моей дочери, так это то, что я считаю она в ужасе. Я вижу это в ее глазах, вижу по ее лицу и его улыбке. Я много лет видел ее улыбку. Я знаю ее. Мне не нравится и улыбка, которую я наблюдаю у нее сейчас. Это даже не мнимая улыбка, а вынужденная. Это меня очень тревожит. я думаю, на нее оказывают слишком большое давление. Замужество за этой семьей имеет высокую цену", – рассказал Томас Маркл.
Кроме этого, отец Меган Маркл обратил внимание на ее стиль. Хотя все эксперты и модные критики в один голос заявляют, что герцогиня Сассекская не просто соответствует своему британскому статусу, но и роскошно выглядит, ее отец не понимает таких образов. Он отметил, что сейчас Меган вынуждена одевать то, что ей не подходит.
Читайте также: Отец Меган Маркл пожаловался на дочь
Почему в 2018 году мы одеваемся так, будто это 1930-е? Зачем они прикрывают колени?– раскритиковал Томас Маркл.
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