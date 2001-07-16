Самый дорогой фильм в истории Китая сняли с проката: названа причина

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Прошло уже четыре года как фильм «Аватар» вышел на большой экран, и стал, безусловно, самой громкой и ожидаемой премьерой в истории кинематографа. Фантастический блокбастер уже в первую неделю полностью окупил свой бюджет, побил все рекорды по кассовым сборам, собрав в прокате почти три миллиарда долларов при вложенном в него