Раздел: Культура
Самый дорогой фильм в истории Китая сняли с проката: названа причина
"Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени.
Самый дорогой фильм в истории страны Китая – фэнтезийный блокбастер "Асура" с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов на днях угодил в скандал. Восточный ответ "Властелину колец" стартовал в местном прокате 13 июля, и за свои первые выходные собрал лишь семь миллионов долларов. После столь грандиозного провала продюсеры ленты пошли на отчаянные меры и сняли ее с проката, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Официальные сообщества картины объявили, что "Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени. Никаких причин администраторы официально не назвали, но один из продюсеров рассказал журналистам, что фильм могут снова выпустить в прокат.
"Это решение связано не только с кассовым провалом. Мы планируем внести изменения в фильм и снова выпустить его в прокат", – пообещал он, но предпочел остаться неназванным.
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Отметим, что создатели "Асуры" надеялись, что фильм станет отправной точкой для развития большой фэнтезийной франшизы. Для этого у картины был задел на будущее, поскольку сюжет опирается на тибетскую мифологию, а среди персонажей фигурируют божества из местных верований. Главный герой "Асуры" – мальчик, которому предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти Асуру, божество чувственных желаний.
Самый дорогой фильм в истории страны Китая – фэнтезийный блокбастер "Асура" с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов на днях угодил в скандал. Восточный ответ "Властелину колец" стартовал в местном прокате 13 июля, и за свои первые выходные собрал лишь семь миллионов долларов. После столь грандиозного провала продюсеры ленты пошли на отчаянные меры и сняли ее с проката, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Официальные сообщества картины объявили, что "Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени. Никаких причин администраторы официально не назвали, но один из продюсеров рассказал журналистам, что фильм могут снова выпустить в прокат.
"Это решение связано не только с кассовым провалом. Мы планируем внести изменения в фильм и снова выпустить его в прокат", – пообещал он, но предпочел остаться неназванным.
Читайте также: Россия отзывает своего дипломата из Украины: названа причина
Отметим, что создатели "Асуры" надеялись, что фильм станет отправной точкой для развития большой фэнтезийной франшизы. Для этого у картины был задел на будущее, поскольку сюжет опирается на тибетскую мифологию, а среди персонажей фигурируют божества из местных верований. Главный герой "Асуры" – мальчик, которому предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти Асуру, божество чувственных желаний.
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