» » Самый дорогой фильм в истории Китая сняли с проката: названа причина
Раздел: Культура  
0

Самый дорогой фильм в истории Китая сняли с проката: названа причина

Самый дорогой фильм в истории Китая сняли с проката: названа причина"Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени.

Самый дорогой фильм в истории страны Китая – фэнтезийный блокбастер "Асура" с производственным бюджетом в 100 миллионов долларов на днях угодил в скандал. Восточный ответ "Властелину колец" стартовал в местном прокате 13 июля, и за свои первые выходные собрал лишь семь миллионов долларов. После столь грандиозного провала продюсеры ленты пошли на отчаянные меры и сняли ее с проката, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

Официальные сообщества картины объявили, что "Асура" будет изъята из кинотеатров после 10-ти вечера по местному времени. Никаких причин администраторы официально не назвали, но один из продюсеров рассказал журналистам, что фильм могут снова выпустить в прокат.

"Это решение связано не только с кассовым провалом. Мы планируем внести изменения в фильм и снова выпустить его в прокат", – пообещал он, но предпочел остаться неназванным.

Читайте также: Россия отзывает своего дипломата из Украины: названа причина

Отметим, что создатели "Асуры" надеялись, что фильм станет отправной точкой для развития большой фэнтезийной франшизы. Для этого у картины был задел на будущее, поскольку сюжет опирается на тибетскую мифологию, а среди персонажей фигурируют божества из местных верований. Главный герой "Асуры" – мальчик, которому предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти Асуру, божество чувственных желаний.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, Асура, прокат

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
     332
     0

Похожие новости по теме

Назван самый кассовый фильм украинского производства Назван самый кассовый фильм украинского производства

Фильм "Киборги" о защитниках донецкого аэропорта могут выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины.

Блокбастер Блокбастер "Варкрафт" бьет рекорды по кассовым сборам

Фильм заработал 46 миллионов долларов за один день.

Финальная часть Финальная часть "Голодных игр"провалилась в прокате

За премьерный уикенд фильм показал худшие сборы франшизы.

Американские кинотеатры все же покажут комедию про Ким Чен Ына Американские кинотеатры все же покажут комедию про Ким Чен Ына

Sony Pictures, владеющая правами на фильм, сняла запрет на его прокат.

«Аватар» возвращается! Джеймс Кэмерон готовит еще 3 части блокбастера «Аватар» возвращается! Джеймс Кэмерон готовит еще 3 части блокбастера

Прошло уже четыре года как фильм «Аватар» вышел на большой экран, и стал, безусловно, самой громкой и ожидаемой премьерой в истории кинематографа. Фантастический блокбастер уже в первую неделю полностью окупил свой бюджет, побил все рекорды по кассовым сборам, собрав в прокате почти три миллиарда долларов при вложенном в него

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх