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Раздел: Культура  
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Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала

Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала Певица снялась и дала интервью для Harper's Bazaar US.

Популярная исполнительница Тейлор Свифт успевает все. Она записывает новые композиции, снимает клипы, гастролирует по миру, снимается для модных изданий и не забывает выделять время для своей личной жизни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

Теперь же знаменитость стала главной "темой" американского журнала Harper's Bazaar US. Тейлор Свифт украсила августовский номер издания, представ в образах 60-х и 70-х гг.

Автором главного фото, которое украсило обложку, стал британский фотограф Алекси Любомирски.

Певица предстала в образах осенне-зимней коллекции Saint Laurent, Gucci, Akris и Dior. Патти Бойд, экс-модель и бывшая жена участника The Beatles, пообщалась с Тейлор.

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Поэтому кроме ярких снимков в журнале, читателей ждет интервью с певицей.

Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала
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 Теги: Тейлор Свифт, обложка, фото

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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