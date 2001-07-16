Раздел: Культура
Папарацци "подловили" Дженнифер Лопес после ужина с бейсболистом
На певице было надето короткое красное платье.
Всемирно известная певица Дженнифер Лопес в ярком сексуальном наряде была на ужине с популярным бейсболистом Алексом Родригесом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Появившись на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, Лопес поразила журналистов своим нарядом, а именно коротким обтягивающим платьем красного цвета, который открывал вид на подтянутые ноги 48-летней актрисы.
Папарацци сделали серию снимков, на которых Лопес и Родригес выходят из ресторана после совместного ужина. На фотографиях видно, что даже в таком возрасте Дженнифер Лопес продолжает усердно заниматься и следить за своей фигурой, так как на загорелых бедрах певицы не было замечено ни одного присутствия целлюлита.
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Кроме того, многие поклонники актрисы заметили, что ноги у нее растут прямо от ушей.
Всемирно известная певица Дженнифер Лопес в ярком сексуальном наряде была на ужине с популярным бейсболистом Алексом Родригесом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.
Появившись на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе, Лопес поразила журналистов своим нарядом, а именно коротким обтягивающим платьем красного цвета, который открывал вид на подтянутые ноги 48-летней актрисы.
Папарацци сделали серию снимков, на которых Лопес и Родригес выходят из ресторана после совместного ужина. На фотографиях видно, что даже в таком возрасте Дженнифер Лопес продолжает усердно заниматься и следить за своей фигурой, так как на загорелых бедрах певицы не было замечено ни одного присутствия целлюлита.
Читайте также: Тейлор Свифт попала на обложку известного журнала
Кроме того, многие поклонники актрисы заметили, что ноги у нее растут прямо от ушей.
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