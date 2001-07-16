Раздел: Культура
Мила Кунис объяснила, почему она не любит Instagram
Знаменитость избегает появления в соцсетях.
В отличие от многих своих коллег из шоу-бизнеса, которые вовсю используют соцсети для продвижения новых проектов, Мила Кунис предпочитает соцсети избегать - и в новом интервью объяснила, почему ждать ее активности в Twitter или Instagram бесполезно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
По словам Кунис, в последнее время там стало слишком много негатива:
«Я с самого начала безнадежно отставала от этого тренда. Помню, в какой-то момент моя соседка по квартире сказала: "Ты вообще в курсе, есть такая штука, Facebook называется", а я ей в ответ - "Что это вообще такое? Кто им будет пользоваться? Все это странно". Затем мы начали общаться с Эштоном, а у него всегда было очень прогрессивное мышление о социальных медиа, когда интернет еще предназначался для того, чтобы объединять людей», - рассказала знаменитость.
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«Но потом все это выродилось в нечто уродливое, превратилось в соревнование - кто самый громкий, кто злой, кто отрицательный. Никакого удовольствия от этого у меня нет», - добавила Мила.
В отличие от многих своих коллег из шоу-бизнеса, которые вовсю используют соцсети для продвижения новых проектов, Мила Кунис предпочитает соцсети избегать - и в новом интервью объяснила, почему ждать ее активности в Twitter или Instagram бесполезно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
По словам Кунис, в последнее время там стало слишком много негатива:
«Я с самого начала безнадежно отставала от этого тренда. Помню, в какой-то момент моя соседка по квартире сказала: "Ты вообще в курсе, есть такая штука, Facebook называется", а я ей в ответ - "Что это вообще такое? Кто им будет пользоваться? Все это странно". Затем мы начали общаться с Эштоном, а у него всегда было очень прогрессивное мышление о социальных медиа, когда интернет еще предназначался для того, чтобы объединять людей», - рассказала знаменитость.
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«Но потом все это выродилось в нечто уродливое, превратилось в соревнование - кто самый громкий, кто злой, кто отрицательный. Никакого удовольствия от этого у меня нет», - добавила Мила.
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