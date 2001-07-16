» » Мила Кунис объяснила, почему она не любит Instagram
Раздел: Культура  
0

Мила Кунис объяснила, почему она не любит Instagram

Мила Кунис объяснила, почему она не любит Instagram Знаменитость избегает появления в соцсетях.

В отличие от многих своих коллег из шоу-бизнеса, которые вовсю используют соцсети для продвижения новых проектов, Мила Кунис предпочитает соцсети избегать - и в новом интервью объяснила, почему ждать ее активности в Twitter или Instagram бесполезно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

По словам Кунис, в последнее время там стало слишком много негатива:

«Я с самого начала безнадежно отставала от этого тренда. Помню, в какой-то момент моя соседка по квартире сказала: "Ты вообще в курсе, есть такая штука, Facebook называется", а я ей в ответ - "Что это вообще такое? Кто им будет пользоваться? Все это странно". Затем мы начали общаться с Эштоном, а у него всегда было очень прогрессивное мышление о социальных медиа, когда интернет еще предназначался для того, чтобы объединять людей», - рассказала знаменитость.

Читайте также: Папарацци "подловили" Дженнифер Лопес после ужина с бейсболистом

«Но потом все это выродилось в нечто уродливое, превратилось в соревнование - кто самый громкий, кто злой, кто отрицательный. Никакого удовольствия от этого у меня нет», - добавила Мила.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Мила Кунис, Instagram

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     327
     0

Похожие новости по теме

Мила Кунис удивила рассказом о разводе и беременности Мила Кунис удивила рассказом о разводе и беременности

Голливудская актриса дала откровенное интервью.

Мила Кунис во второй раз стала мамой Мила Кунис во второй раз стала мамой

Американская актриса Мила Кунис родила сына.

Мила Кунис рассказала о первой ночи с Эштоном Катчером Мила Кунис рассказала о первой ночи с Эштоном Катчером

Эштон и Мила познакомились в юности на съемках в сериале "Шоу 70-х"

Мила Кунис рассказала на что способна ради дочери Мила Кунис рассказала на что способна ради дочери

Актриса собирается возвращаться к работе.

Мила Кунис рассказала о семейной жизни с Эштоном Катчером Мила Кунис рассказала о семейной жизни с Эштоном Катчером

Актриса дала откровенное интервью.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх