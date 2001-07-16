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Папарацци показали, как изменилась главная героиня известного сериала

Папарацци показали, как изменилась главная героиня известного сериала Главная героиня сериала «Ксена – принцесса воин» заметно постарела.

В этом году австралийская актриса Люси Лоуллес отпраздновала 50-летие. Однако в свой юбилей актриса выглядела стройно и моложаво. И при виде фото, сделанного всего несколько месяцев спустя, поклонники ужаснулись, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Поколение 90-х помнит, как вся детвора спешила к экранам, когда показывали сериал «Ксена – принцесса воинов». И неудивительно, поскольку на черноволосую Люси в роли Ксены было любо-дорого глянуть. На тот момент 27-летняя актриса завоевала сердца и мальчиков и девочек. Мальчишки мастерили себе доспехи «как у Ксены» и ее пресловутый шакрам – то самое кольцо, которым принцесса воинов побеждала всех врагов – а девочки отращивали волосы и красили их в черный цвет, копировали боевой клич Ксены и были просто счастливы, когда у них получалось тройное сальто.

Теперь же от той красавицы не осталось и следа. Начать нужно с того, что Люси больше не брюнетка. Она перекрасилась в русый цвет, который не только не придал ее облику свежести, а даже состарил. Пользователи разглядели морщины не только на лице актрисы, но и на коленках и кистях рук. Прожитые годы выдавала шея и зона декльте. Да и костюм, по мнению поклонников, исполнительница роли Ксены выбрала неудачно, потому и постарела так внезапно. Рваные джинсы и футболка цвета хаки никак не гармонировала с ее образом воительницы и аристократки.

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«Вырядилась, как бродяжка. И не стыдно в таком виде на улицу выходить?». Однако другие пользователи кумира защитили. Они напомнили «критикам», что звезда сериала «Ксена – принцесса воинов» все свободное время посвящает работе в «Гринпис». Она ездит по всему миру, чтобы спасти исчезающие виды животных. Поэтому, нынешний непрезентабельный вид Люси может быть вызван усталостью от больших нагрузок.

Папарацци показали, как изменилась главная героиня известного сериала
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 Теги: Ксена, фото

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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