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Раздел: Культура  
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Верка Сердючка "дурачилась" на одесской сцене

Верка Сердючка "дурачилась" на одесской сцене Ранее исполнитель роли Сердючки заявил о завершении сценической карьеры.

Верка Сердючка открыла Летнюю сцену в Южной Пальмире, которая соберет в одном месте самых ярких звезд. В пятницу популярная украинская артистка Верка Сердючка, которая недавно прокомментировала слухи об уходе со сцены, выступила на Летней сцене в Одессе во время открытия масштабной концертной площадки под открытым небом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Поздравляем! Поздравляем! Сегодня открытие площадки Морвокзала, пятница 13-е, но я надеюсь, что это все не развалится. Друзья, я прошу, не думайте что это какой-то концерт! Сегодня мы здесь дурачимся, смотрим, не оценивая, и отдыхаем. У нас просто встреча прекрасных людей с прекрасным вокруг, давайте отдыхать. А ну-ка, Одесса, а ну-ка, любимая!" - скандировала Верка со сцены.

После пятой песни под сценой началась настоящая дискотека. Усидеть на месте не смогли и звездные гости - фронтмен Pianoбой Дмитрий Шуров и участник Евровидения 2018 от Украины MELOVIN, которые пришли на открытие Летней сцены. В пляс бросился и 13-летний сын Шурова - Лева. Парень вышел на сцену и задорно отплясывал с бубном.

Несколько раз Сердючка пела на бис, а после, сняв свою фирменную звезду, что была неотъемлемой частью имиджа артистки на протяжении более 15 лет концертной деятельности, удалилась со сцены.

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Добавим, что Летняя сцена на Морвокзале будет работать до 1 сентября. Для одесситов и гостей столицы выступят порядка 40 артистов. Среди них - Тото Кутуньо, Лайма Вайкуле, Тина Кароль, "Воплі Відоплясова", DZIDZIO и многие другие.
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 Теги: Верка Сердючка, концерт

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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lhsylhsy  
Сегодня, 08:17

йому що вже пересадили жіночий орган що пишете ,,вона,,

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