Раздел: Культура
Мадонна поделилась редким семейным фото
Редкий кадр появился на странице поп-королевы Мадонны.
Певица отправилась в Восточную Африку, а именно – в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Впервые за долгое время на страницы звезды появилось ее семейное фото в полном составе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
К слову, Малави Мадонна посетила впервые за 12 лет назад. Там она начала заниматься благотворительностью, помогая строить школы и развивать здравоохранение. В 2008 году она усыновила первого ребенка – Дэвида, год спустя удочерила Мерси Джеймс. В 2017 году Мадонна усыновила двоих близнецов – Стеллу и Эстер.
Также в Малави Мадонна открыла детский хирургический центр "Мерси-Джеймс". На своей странице в Instagram певица сообщила, что госпиталь отмечает первую годовщину.
Читайте также: Джамала поделилась редким семейным снимком
"Древо жизни...Хирургический центр Мерси Джеймс. Год спустя", – подписала снимок Мадонна.
Певица отправилась в Восточную Африку, а именно – в Малави, откуда у нее четверо усыновленных детей. Также у Мадонны есть два биологических ребенка – 21-летняя Лурдес и 17-летний Рокко. Впервые за долгое время на страницы звезды появилось ее семейное фото в полном составе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
К слову, Малави Мадонна посетила впервые за 12 лет назад. Там она начала заниматься благотворительностью, помогая строить школы и развивать здравоохранение. В 2008 году она усыновила первого ребенка – Дэвида, год спустя удочерила Мерси Джеймс. В 2017 году Мадонна усыновила двоих близнецов – Стеллу и Эстер.
Также в Малави Мадонна открыла детский хирургический центр "Мерси-Джеймс". На своей странице в Instagram певица сообщила, что госпиталь отмечает первую годовщину.
Читайте также: Джамала поделилась редким семейным снимком
"Древо жизни...Хирургический центр Мерси Джеймс. Год спустя", – подписала снимок Мадонна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
432
0
Также советуем посмотреть
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
- Уморительные комиксы от талантливой французской художницы
- Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным
- Прикольные анекдоты для отличного начала недели
- Медведь, пытающийся «угнать» авто, стал звездой YouTube
- Сеть рассмешило фото «приунывшего» Путина
- Парень, уснувший в авто, стал героем смешных мемов
- Украина значительно увеличит производство ракет
- Единственный зонт в стране: церемонию награждения ЧМ-2018 высмеяли карикатурой
- Сеть насмешила реакция Путина на Макрона
- Американские копы поучаствовали в забавном флешмобе
- Полторак назначил дополнительную экспертизу минометов «Молот»
- Лувр забавно поздравил французов с футбольным триумфом
- В Ужгороде подожгли автомобиль офицера Госпогранслужбы
- Вор, танцующий перед ограблением, попал на камеру
- На Донбассе ликвидировали российских военных, участвовавших в захвате Крыма
- Суд начал допрос экс-начальника охраны Януковича
- Снова на табуретке: Сеть насмешило свежее фото Путина
- В Крыму решили орошать поля канализационными стоками
- Новый хит: как коты реагируют на приближающееся землетрясение
- Спустя 43 года: мужчина вернул деньги за шоколадки, украденные в детстве
- Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников
- На Донбассе ранен украинский военный
- Уморительные стоп-кадры, «пойманные» абсолютно случайно
Оставьте свой комментарий