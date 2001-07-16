Раздел: Культура
Наталья Могилевская порадовала модным образом
В последнее время певица Наталья Могилевская все чаще радует поклонников модными образами в самых восхитительных нарядах сезоне.
С тех пор, как певица сбросила около 20 килограммов, ее фигура выглядит идеально в самых красивых и элегантных платях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Недавно Могилевская решила поужинать в любимом ресторане. Для выхода в свет Наталья выбрала росокшное миди-платье белого цвета с красивым декольте.
Читайте также: Наталья Могилевская порадовала соблазнительным фото
Свой пост певица прокомментировала следующим образом:
"В любимом ресторане даже для меня с трудом нашли столик, - так много людей!)))
День любимой йоги должен был закончится любимым бурата, хотя друзья соблазняли невероятной пиццей Маргаритой:)"
Источник: http://glianec.com.ua/celebrities-style/36164-natalya-mogilevskaya-vyshla-v-svet-v-izyskannom-plate
С тех пор, как певица сбросила около 20 килограммов, ее фигура выглядит идеально в самых красивых и элегантных платях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Недавно Могилевская решила поужинать в любимом ресторане. Для выхода в свет Наталья выбрала росокшное миди-платье белого цвета с красивым декольте.
Читайте также: Наталья Могилевская порадовала соблазнительным фото
Свой пост певица прокомментировала следующим образом:
"В любимом ресторане даже для меня с трудом нашли столик, - так много людей!)))
День любимой йоги должен был закончится любимым бурата, хотя друзья соблазняли невероятной пиццей Маргаритой:)"
Источник: http://glianec.com.ua/celebrities-style/36164-natalya-mogilevskaya-vyshla-v-svet-v-izyskannom-plate
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