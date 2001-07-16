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Раздел: Культура  
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Хлое Кардашьян похудела на 15 килограмм

Хлое Кардашьян похудела на 15 килограммВ апреле 2018 года Хлое Кардашьян родила дочь.

Во время беременности девушка сильно набрала в весе, поэтому сразу после родов взялась за свою физическую форму. Стимулом для Хлое стали неудачные снимки папарацци, сделанные сразу после родов звезды. За три месяца занятий Кардашьян удалось сбросить 15 килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мarieclaire.

О своих результатах она написала в блоге: "12 июля Тру исполнилось 3 месяца. Я правда не ожидала, что к этому моменту смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне нельзя было усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! До сих пор в шоке".

Девушка обратила внимание на то, что прийти в форму ей помогает не диета, а физические упражнения. Хлое против жестких ограничений в еде и считает, что программа питания должна быть составлена индивидуально для каждого человека.

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Диета – это конечно здорово, но она не даст вам долговременный результат», – прокомментировала Хлое.
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 Теги: Хлое Кардашьян, похудение

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Сегодня, 12:34 » Автор: Алена Шимко
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