Раздел: Культура
Хлое Кардашьян похудела на 15 килограмм
В апреле 2018 года Хлое Кардашьян родила дочь.
Во время беременности девушка сильно набрала в весе, поэтому сразу после родов взялась за свою физическую форму. Стимулом для Хлое стали неудачные снимки папарацци, сделанные сразу после родов звезды. За три месяца занятий Кардашьян удалось сбросить 15 килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мarieclaire.
О своих результатах она написала в блоге: "12 июля Тру исполнилось 3 месяца. Я правда не ожидала, что к этому моменту смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне нельзя было усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! До сих пор в шоке".
Девушка обратила внимание на то, что прийти в форму ей помогает не диета, а физические упражнения. Хлое против жестких ограничений в еде и считает, что программа питания должна быть составлена индивидуально для каждого человека.
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Диета – это конечно здорово, но она не даст вам долговременный результат», – прокомментировала Хлое.
Во время беременности девушка сильно набрала в весе, поэтому сразу после родов взялась за свою физическую форму. Стимулом для Хлое стали неудачные снимки папарацци, сделанные сразу после родов звезды. За три месяца занятий Кардашьян удалось сбросить 15 килограммов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Мarieclaire.
О своих результатах она написала в блоге: "12 июля Тру исполнилось 3 месяца. Я правда не ожидала, что к этому моменту смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне нельзя было усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! До сих пор в шоке".
Девушка обратила внимание на то, что прийти в форму ей помогает не диета, а физические упражнения. Хлое против жестких ограничений в еде и считает, что программа питания должна быть составлена индивидуально для каждого человека.
Читайте также: Хло Кардашьян затмила сестру откровенным нарядом
Диета – это конечно здорово, но она не даст вам долговременный результат», – прокомментировала Хлое.
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