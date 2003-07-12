Раздел: Культура
Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Накануне на сайте издания Forbes появился официальный рейтинг знаменитостей, которые заработали больше всех за прошедший год.
Рейтинг возглавил американский боксер Флойд Мейвейзер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еlle.
На втором месте оказался Джордж Клуни, что означает: 57-летний актер стал самым высокооплачиваемым актером в мире.
За прошедший год он заработал 239 миллионов долларов.
Читайте также: Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes
Кайли Дженнер оказалась на третьей ступени с годовым доходом 166 миллионов долларов.
Рейтинг возглавил американский боксер Флойд Мейвейзер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еlle.
На втором месте оказался Джордж Клуни, что означает: 57-летний актер стал самым высокооплачиваемым актером в мире.
За прошедший год он заработал 239 миллионов долларов.
Читайте также: Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes
Кайли Дженнер оказалась на третьей ступени с годовым доходом 166 миллионов долларов.
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