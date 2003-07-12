» » Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Раздел: Культура  
0

Назван самый высокооплачиваемый актер в мире

Назван самый высокооплачиваемый актер в миреНакануне на сайте издания Forbes появился официальный рейтинг знаменитостей, которые заработали больше всех за прошедший год.

Рейтинг возглавил американский боксер Флойд Мейвейзер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еlle.

На втором месте оказался Джордж Клуни, что означает: 57-летний актер стал самым высокооплачиваемым актером в мире.

За прошедший год он заработал 239 миллионов долларов.

Читайте также: Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes

Кайли Дженнер оказалась на третьей ступени с годовым доходом 166 миллионов долларов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джордж Клуни, самый высокооплачиваемый актер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:28 » Автор: Алена Шимко
     1252
     0

Похожие новости по теме

Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes

Журнал Forbes составил список из 20 самых высокооплачиваемых актеров 2017 года. Его возглавил Марк Уолберг, чей доход за год составил $68 млн.

Джонни Депп назван самым переоцененным актером года Джонни Депп назван самым переоцененным актером года

Актер приносит кинокомпаниям мало прибыли.

Назван самый высокооплачиваемый музыкант в мире Назван самый высокооплачиваемый музыкант в мире

Возглавила список американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт.

Назван самый стильный мужчина в мире Назван самый стильный мужчина в мире

Рейтинг возглавил британский актер Эдди Редмэйн, известный по фильму "Девушка из Дании".

Названа самая «дорогая» в мире певица Названа самая «дорогая» в мире певица

Недавно всемирно известный журнал Forbes опубликовал рейтинг самый высокооплачиваемых звезд планеты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх