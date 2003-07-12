Раздел: Культура
Кэмерон Диаз скрывается от публики после свадьбы
Некоторое время назад Кэмерон Диаз шокировала своих фанатов заявлением о том, что она навсегда покидает киноиндустрию и фокусируется лишь на своей личной жизни.
В 2015 актриса вышла замуж за музыканта группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и с тех пор практически не появляется на публике, а ее поклонники довольствуются лишь снимками папарацци, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Так, на днях фотографы смогли запечатлеть Камерон во время прогулки по супермаркету, и выглядела Диаз при этом совсем не по-звездному. В своей повседневной жизни она предпочитает обходиться без косметики и средств для укладки волос, а из одежды выбирает удобные джинсы и черные свитера.
Читайте также: Папарацци «подловили» располневшую Кэмерон Диаз
Фанаты актрисы отметили, что она заметно прибавила в весе, и заговорили о беременности Диаз, однако все это лишь остается слухами, а сама Камерон, похоже, полностью довольна своим образом жизни, весом и внешним видом.
В 2015 актриса вышла замуж за музыканта группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и с тех пор практически не появляется на публике, а ее поклонники довольствуются лишь снимками папарацци, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Так, на днях фотографы смогли запечатлеть Камерон во время прогулки по супермаркету, и выглядела Диаз при этом совсем не по-звездному. В своей повседневной жизни она предпочитает обходиться без косметики и средств для укладки волос, а из одежды выбирает удобные джинсы и черные свитера.
Читайте также: Папарацци «подловили» располневшую Кэмерон Диаз
Фанаты актрисы отметили, что она заметно прибавила в весе, и заговорили о беременности Диаз, однако все это лишь остается слухами, а сама Камерон, похоже, полностью довольна своим образом жизни, весом и внешним видом.
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