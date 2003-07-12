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Раздел: Культура  
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Кэмерон Диаз скрывается от публики после свадьбы

Кэмерон Диаз скрывается от публики после свадьбыНекоторое время назад Кэмерон Диаз шокировала своих фанатов заявлением о том, что она навсегда покидает киноиндустрию и фокусируется лишь на своей личной жизни.

В 2015 актриса вышла замуж за музыканта группы Good Charlotte Бенджи Мэддена и с тех пор практически не появляется на публике, а ее поклонники довольствуются лишь снимками папарацци, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Так, на днях фотографы смогли запечатлеть Камерон во время прогулки по супермаркету, и выглядела Диаз при этом совсем не по-звездному. В своей повседневной жизни она предпочитает обходиться без косметики и средств для укладки волос, а из одежды выбирает удобные джинсы и черные свитера.

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Фанаты актрисы отметили, что она заметно прибавила в весе, и заговорили о беременности Диаз, однако все это лишь остается слухами, а сама Камерон, похоже, полностью довольна своим образом жизни, весом и внешним видом.
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 Теги: Кэмерон Диаз, свадьба, отшельничество

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Сегодня, 15:45 » Автор: Алена Шимко
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