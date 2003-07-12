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Раздел: Культура  
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Невеста Джастина Бибера ревнует его к бывшей девушке

Невеста Джастина Бибера ревнует его к бывшей девушкеКанадскому певцу Джастину Биберу ради невесты Хейли Болдуин придется не только оборвать все контакты с бывшей девушкой Селеной Гомес, но и избавиться от всех напоминаний о ней.

Как выяснилось, Хейли безумно ревнует своего жениха к певице, с которой 24-летний артист встречался много лет, не единожды расходясь и сходясь вновь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

Модель даже потребовала у возлюбленного удалить татуировку с изображением Селены.

Что интересно, после первого и второго расставания с поп-звездой Джастин и сам порывался свести рисунок Гомес в виде ангела, но так и не сделал этого.

Теперь Биберу предстоит весьма болезненная процедура.

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Напомним, певец объявил о своей помолвке с 21-летней племянницей Алека Болдуина буквально неделю назад.
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 Теги: Джастин Бибер, Селена Гомес, Хейли Болдуин

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Сегодня, 17:46 » Автор: Алена Шимко
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