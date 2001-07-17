Раздел: Культура
Украинская певица надела вышиванку на выступление в Сингапуре
Дипломат стал инициатором выступления Тони Матвиенко.
Украинская певица Тоня Матвиенко посетила живописный Сингапур, где выступила на благотворительном концерте. Вокалистка надела национальное платье, чем привлекла к себе немалое внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известно, что выступление состоялось 14 июля, а само мероприятие было посвящено расовой и религиозной гармонии. Более 2 тысяч гостей посетили благотворительный вечер. В частности, выступление Тони Матвиенко посетили Президент Сингапура Халима Якоб и высокопоставленные лица страны.
"Сингапурское общество многогранно. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. В мире, согласии и взаимном уважении. Ежегодный праздник – повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые принимала участие в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к культуре и Украине в целом", – отметил Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник.
Артистка пришла на важное мероприятие в украинской вышиванке. Платье коричневого цвета с очаровательным орнаментом ярко подчеркнула стройную фигуру Тони Матвиенко и ее красоту. В то же время национальный наряд в очередной раз продемонстрировал самобытность украинской культуры.
Читайте также: Ани Лорак на радость фанатам надела кокетливое мини
Для меня было честью выступать перед представителями страны и Президентом. Это не только невероятный опыт, а еще и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали во время песни "Квитка душа", некоторые даже песню подпевали,– рассказала Тоня Матвиенко.
Украинская певица Тоня Матвиенко посетила живописный Сингапур, где выступила на благотворительном концерте. Вокалистка надела национальное платье, чем привлекла к себе немалое внимание.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известно, что выступление состоялось 14 июля, а само мероприятие было посвящено расовой и религиозной гармонии. Более 2 тысяч гостей посетили благотворительный вечер. В частности, выступление Тони Матвиенко посетили Президент Сингапура Халима Якоб и высокопоставленные лица страны.
"Сингапурское общество многогранно. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. В мире, согласии и взаимном уважении. Ежегодный праздник – повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые принимала участие в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к культуре и Украине в целом", – отметил Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник.
Артистка пришла на важное мероприятие в украинской вышиванке. Платье коричневого цвета с очаровательным орнаментом ярко подчеркнула стройную фигуру Тони Матвиенко и ее красоту. В то же время национальный наряд в очередной раз продемонстрировал самобытность украинской культуры.
Читайте также: Ани Лорак на радость фанатам надела кокетливое мини
Для меня было честью выступать перед представителями страны и Президентом. Это не только невероятный опыт, а еще и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали во время песни "Квитка душа", некоторые даже песню подпевали,– рассказала Тоня Матвиенко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1562
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
Оставьте свой комментарий