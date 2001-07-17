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Раздел: Культура  
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Украинская певица надела вышиванку на выступление в Сингапуре

Украинская певица надела вышиванку на выступление в СингапуреДипломат стал инициатором выступления Тони Матвиенко.

Украинская певица Тоня Матвиенко посетила живописный Сингапур, где выступила на благотворительном концерте. Вокалистка надела национальное платье, чем привлекла к себе немалое внимание.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Известно, что выступление состоялось 14 июля, а само мероприятие было посвящено расовой и религиозной гармонии. Более 2 тысяч гостей посетили благотворительный вечер. В частности, выступление Тони Матвиенко посетили Президент Сингапура Халима Якоб и высокопоставленные лица страны.

"Сингапурское общество многогранно. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. В мире, согласии и взаимном уважении. Ежегодный праздник – повод еще раз напомнить о важности гармонии и радости, которую она дарит. То, что Украина впервые принимала участие в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к культуре и Украине в целом", – отметил Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник.

Артистка пришла на важное мероприятие в украинской вышиванке. Платье коричневого цвета с очаровательным орнаментом ярко подчеркнула стройную фигуру Тони Матвиенко и ее красоту. В то же время национальный наряд в очередной раз продемонстрировал самобытность украинской культуры.

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Для меня было честью выступать перед представителями страны и Президентом. Это не только невероятный опыт, а еще и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули, когда я увидела детей, которые танцевали во время песни "Квитка душа", некоторые даже песню подпевали,– рассказала Тоня Матвиенко.

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 Теги: Украинская певица, Сингапур, Тоня Матвиенко

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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