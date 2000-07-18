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Раздел: Культура  
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В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок

В Сети показали, как выглядит особняк Сандры БуллокДом продают за 2,9 миллиона долларов.

Актриса Сандра Буллок считается одной из самых успешных звезд Голливуда. Не удивительно, что ее особняк в Лос-Анджелесе поражает роскошностью и стилем.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Популярная актриса Сандра Буллок решила выставить на продажу свое жилье в солнечной Калифорнии. Следовательно The Daily Mail получил снимки ее имения.

По информации СМИ, дом продают за 2,9 миллиона долларов. Поместье расположено в Западном Голливуде, в Лос-Анджелесе, поэтому с виллы открывается невероятный вид на город. Неподалеку от особняка – знаменитый отель-замок Шато-Мармон, что тоже служит немалым показателем элитности.

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И это не единственные преимущества дома Сандры Буллок. Дом, который она называют "современным бунгало", имеет 4 спальные комнаты, просторную гостиную с камином, кухню, террасу, уютную ванную комнату и кабинет, собственный спа-центр и бассейн. Особняк оснащен современной мебелью и имеет стильный интерьер.

В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок
В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок
В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок
В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок
В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок
В Сети показали, как выглядит особняк Сандры Буллок

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 Теги: Сандра Баллок, особняк

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Вчера, 23:48 » Автор: Едгар Букмирза
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