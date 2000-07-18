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Раздел: Культура  
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На теле известной модели нашли признаки пластической операции

На теле известной модели нашли признаки пластической операции Эмили Ратаковски подозревают в пластике ягодиц.

Известная американская модель не упускает ни единого шанса показать всем свое роскошное тело, ведь тратит на спорт и тренировки немало времени, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Поклонники, однако, стали подозревать, что прекрасная и, что самое главное, натуральная Ратаковски сделала пластику ягодиц. Как отметили некоторые фанаты в комментариях к недавним фото, «булочки заметно увеличились». Возможно – это итог тренировок в спортзале, однако много кто думает иначе.

Лавина пикантных фото от Ратаковски в последнее время связана с тем, что она открыла собственный бренд купальников, а кто может быть лучшей моделью, чем она сама. На этот раз знаменитость показала ягодицы в слитном купальнике черного цвета.

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Фото всего за десять часов набрало более 900 тысяч лайков, а поклонники не переставали писать под снимком восторженные комментарии. Мужская половина фолловеров, естественно, рассыпалась в комплиментах, а многие и вовсе предлагали Эмили вновь выйти замуж, только за кого-то из них.

На теле известной модели нашли признаки пластической операции
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 Теги: Эмили Ратаковски, пластическая операция

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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