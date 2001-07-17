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В России умер известный актер
Владислав Жуковский запомнился по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей".
Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.
Актер скончался после продолжительной болезни.
Владислав Жуковский родился в селе Караульное Красноярского края, с 1946 года жил в Москве. После службы в армии устроился на работу в "Мосфильм" механиком съемочной техники. В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.
С 1978 года работал в Красноярском краевом театре драмы имени А.С. Пушкина, на сцене которого исполнил множество ролей: Симеонова-Пищика в "Вишневом саду", Кощея в "Иване-царевиче", Глупого короля в "Бременских музыкантах", Хлынова в "Горячем сердце", Толстого в "Петре и Алексее".
Жуковский также занимался педагогической деятельностью. С 1978 года он преподавал на театральном факультете Красноярского государственного института искусств, был профессором Красноярской государственной академии музыки и театра.
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В кино Владислав Жуковский дебютировал в роли разбойника в картине "Морозко" Александра Роу (1964). Актер также запомнился ролями в фильме "Емельян Пугачев" и телесериале "Улицы разбитых фонарей".
Актер театра и кино, заслуженный артист России Владислав Жуковский умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский", – говорится в сообщении.
Актер скончался после продолжительной болезни.
Владислав Жуковский родился в селе Караульное Красноярского края, с 1946 года жил в Москве. После службы в армии устроился на работу в "Мосфильм" механиком съемочной техники. В 1973 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.
С 1978 года работал в Красноярском краевом театре драмы имени А.С. Пушкина, на сцене которого исполнил множество ролей: Симеонова-Пищика в "Вишневом саду", Кощея в "Иване-царевиче", Глупого короля в "Бременских музыкантах", Хлынова в "Горячем сердце", Толстого в "Петре и Алексее".
Жуковский также занимался педагогической деятельностью. С 1978 года он преподавал на театральном факультете Красноярского государственного института искусств, был профессором Красноярской государственной академии музыки и театра.
Читайте также: Папарацци показали, как изменилась главная героиня известного сериала
В кино Владислав Жуковский дебютировал в роли разбойника в картине "Морозко" Александра Роу (1964). Актер также запомнился ролями в фильме "Емельян Пугачев" и телесериале "Улицы разбитых фонарей".
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