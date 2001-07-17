Раздел: Культура
Бред Питт намекнул на психические расстройства Анджелины Джоли
Сам актёр страдает от злоупотребления алкоголем.
В 2016 году Анджелина Джоли (Angelina Jolie) рассталась с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Все шестеро детей пары остались жить с матерью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Бракоразводный процесс голливудских актеров длится уже два года. Недавно суд разрешил Брэду проводить время с детьми в любое время и пригрозил Анджелине лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей.
Но 43-летняя актриса намерена отсудить право полной опеки. Она собирается предъявить суду личный дневник, в котором записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.
Теперь стало известно, что Питт предъявил Джоли ответные обвинения. Он не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Брэд заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой. «Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка», — поделился 54-летний актер.
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Напомним, сейчас Анджелина Джоли воспитывает 13-летнюю Захару, 14-летнего Пакса и 16-летнего Мэддокса, которых она усыновила в разное время, и трех биологических детей от Питта: девятилетних двойняшек Вивьен и Нокса и 12-летнюю Шайло.
В 2016 году Анджелина Джоли (Angelina Jolie) рассталась с Брэдом Питтом (Brad Pitt). Все шестеро детей пары остались жить с матерью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Бракоразводный процесс голливудских актеров длится уже два года. Недавно суд разрешил Брэду проводить время с детьми в любое время и пригрозил Анджелине лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей.
Но 43-летняя актриса намерена отсудить право полной опеки. Она собирается предъявить суду личный дневник, в котором записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.
Теперь стало известно, что Питт предъявил Джоли ответные обвинения. Он не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Брэд заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой. «Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка», — поделился 54-летний актер.
Читайте также: В России умер известный актер
Напомним, сейчас Анджелина Джоли воспитывает 13-летнюю Захару, 14-летнего Пакса и 16-летнего Мэддокса, которых она усыновила в разное время, и трех биологических детей от Питта: девятилетних двойняшек Вивьен и Нокса и 12-летнюю Шайло.
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