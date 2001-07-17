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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала соблазнительные формы

Ким Кардашьян показала соблазнительные формыЗвезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала свою фигуру в бикини.

Снимок появился на странице модели в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ким Кардашьян опубликовала фото в сером бикини. Звезда сидит возле новых духов из собственной коллекции и смотрит на них. При этом Кардашьян выбрала позу, которая демонстрирует и ее грудь, и подтянутые ягодицы.

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Для нового снимка модель выбрала серый купальник с топом спортивного кроя и бикини с высокой посадкой.
Ким Кардашьян показала соблазнительные формы
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 Теги: Ким Кардашьян, бикини, фото

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Сегодня, 11:45 » Автор: Алена Шимко
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