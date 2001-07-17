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Раздел: Культура  
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Мерил Стрип и Шер поцеловались на премьере фильма

Мерил Стрип и Шер поцеловались на премьере фильмаКроме этого, Мерил и Шер признались в любви друг другу.

В Великобритании, в Лондоне прошла премьера фильма "Мамма Миа 2", трейлер которого зажигал сеть. Именитые актрисы Мерил Стрип и Шер, которые исполнили главные роли, удивили пикантной выходкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Во время фотосессии 69-летняя Мерил Стрип и старшая на 3 года Шер поцеловали друг друга в губы. Страстный поцелуй успели зафиксировать фотографы. Кроме этого, Мерил и Шер признались в любви друг другу. Звезды в интервью не сдержали эмоций от встречи и смешно прокомментировали свое сотрудничество в мюзикле.

"Это моя мама. Она стала чем-то выше. Люблю тебя!" – сказала Мерил Стрип, получив взаимный ответ.

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Кроме того, на светское мероприятие пришли голливудские звезды, сыгравшие главные роли в фильме – Пирс Броснан, Колин Ферт, Стеллан Скарсгард, Джули Уолтерс, Доминик Купер. Знаменитости в роскошных нарядах счастливо позировали перед камерами, наслаждаясь вниманием журналистов и поклонников.
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 Теги: Мерил Стрип, Шер, поцелуй

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Сегодня, 13:12 » Автор: Алена Шимко
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