Раздел: Культура
Известный украинский актер попал в жуткое ДТП
Актеру нужна кровь и денежная помощь.
Известный украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию и теперь ему нужно сделать сложную операцию. Его коллега, актриса и ведущая Лилия Ребрик попросила на своей странице в Instagram о помощи всех неравнодушных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в ужасное ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала в публикации звезда.
15 июля актер попал в аварию. Об этом стало известно на странице "МотоДопомога" в Facebook.
"Снова обращаемся за помощью! Нужно сдать кровь для водителя мотоцикла Федорченко Олеся. Напомним, 15.07.2018 на трассе Львов-Мукачево, вблизи села Тухолька на пятне разлитого масла водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги", - говорится в посте.
Также сообщается, что недавно актера перевели в городскую клиническую больницу №8 во Львове для проведения сложной операции. Для этого нужны девять литров крови. Сейчас есть только три литра.
"Поэтому мы вместе с родными и близкими просим вас, если вы не имеете противопоказаний к сдаче крови – сделайте это".
Для сдачи крови нужно прийти во Львовский областной центр службы крови на ул. Пекарская, 65 с 8:30 до 13:00, обязательно с паспортом. Указать, что кровь сдается для Федорченко Олеся, больница №8.
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Для денежных переводов: 5168 7554 2462 0785, Шумейко Мария Григорьевна.
Известный украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию и теперь ему нужно сделать сложную операцию. Его коллега, актриса и ведущая Лилия Ребрик попросила на своей странице в Instagram о помощи всех неравнодушных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в ужасное ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала в публикации звезда.
15 июля актер попал в аварию. Об этом стало известно на странице "МотоДопомога" в Facebook.
"Снова обращаемся за помощью! Нужно сдать кровь для водителя мотоцикла Федорченко Олеся. Напомним, 15.07.2018 на трассе Львов-Мукачево, вблизи села Тухолька на пятне разлитого масла водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги", - говорится в посте.
Также сообщается, что недавно актера перевели в городскую клиническую больницу №8 во Львове для проведения сложной операции. Для этого нужны девять литров крови. Сейчас есть только три литра.
"Поэтому мы вместе с родными и близкими просим вас, если вы не имеете противопоказаний к сдаче крови – сделайте это".
Для сдачи крови нужно прийти во Львовский областной центр службы крови на ул. Пекарская, 65 с 8:30 до 13:00, обязательно с паспортом. Указать, что кровь сдается для Федорченко Олеся, больница №8.
Читайте также: Известный российский актер попал в реанимацию
Для денежных переводов: 5168 7554 2462 0785, Шумейко Мария Григорьевна.
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