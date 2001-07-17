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Раздел: Культура  
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Известный украинский актер попал в жуткое ДТП

Известный украинский актер попал в жуткое ДТПАктеру нужна кровь и денежная помощь.

Известный украинский актер Олесь Федорченко попал в жуткую аварию и теперь ему нужно сделать сложную операцию. Его коллега, актриса и ведущая Лилия Ребрик попросила на своей странице в Instagram о помощи всех неравнодушных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Мой партнер по сериалу "Вверх тормашками", который играл Марьяна, попал в ужасное ДТП. Олесь Федорченко нуждается в срочной помощи! Нужна кровь и деньги", - написала в публикации звезда.

15 июля актер попал в аварию. Об этом стало известно на странице "МотоДопомога" в Facebook.

"Снова обращаемся за помощью! Нужно сдать кровь для водителя мотоцикла Федорченко Олеся. Напомним, 15.07.2018 на трассе Львов-Мукачево, вблизи села Тухолька на пятне разлитого масла водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом. В результате столкновения получил тяжелую политравму и травматическую ампутацию ноги", - говорится в посте.

Также сообщается, что недавно актера перевели в городскую клиническую больницу №8 во Львове для проведения сложной операции. Для этого нужны девять литров крови. Сейчас есть только три литра.

"Поэтому мы вместе с родными и близкими просим вас, если вы не имеете противопоказаний к сдаче крови – сделайте это".

Для сдачи крови нужно прийти во Львовский областной центр службы крови на ул. Пекарская, 65 с 8:30 до 13:00, обязательно с паспортом. Указать, что кровь сдается для Федорченко Олеся, больница №8.

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Для денежных переводов: 5168 7554 2462 0785, Шумейко Мария Григорьевна.
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 Теги: Олесь Федорченко, ДТП, помощь

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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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