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Раздел: Культура  
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Американская певица оказалась в психиатрической больнице

Американская певица оказалась в психиатрической больницеПевица не указала подробности относительно своего состояния.

Американская певица, экс-солистка группы Destiny's Child Мишель Уильямс обратилась за помощью психиатров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Я годами привлекала внимание общественности к проблемам психического здоровья и призывала людей обращаться за поддержкой к тем, кто любит их и заботится о них. Недавно я получила такой же совет и обратилась за помощью к группе профессионалов", – откровенно призналась Мишель.

Певица не указала подробности относительно своего состояния, однако отметила, что чувствует себя намного лучше.

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Как пишет TMZ, Уильямс оказалась в больнице Лос-Анджелеса из-за депрессии. По информации таблоида, она находится там уже несколько дней. Ранее звезда признавалась, что хотела совершить суицид.


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 Теги: Американская певица, психбольница

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Сегодня, 18:36 » Автор: Едгар Букмирза
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