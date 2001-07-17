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Раздел: Культура  
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Эмбер Херд заметили на свидании с новым молодым человеком

Эмбер Херд заметили на свидании с новым молодым человекомЖенщина удивила элегантным образом.

Эмбер Херд и Вито Шнабель больше не скрывают свои отношения: в мае пару заметили вместе в Нью-Йорке, с тех пор они не прячутся от папарацци и спокойно держатся за руки под вспышками фотокамер.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Например, вчера днем репортеры заметили модель и арт-диллера в Лондоне, когда те шли на теннисный матч в рамках турнира Уимблдон.

32-летняя актриса и модель для свидания на корте выбрала комбинезон изумрудного цвета и яркую обувь на каблуке. Бойфренд Эмбер надел рубашку и брюки.

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Напомним, что не так давно девушка встречалась с миллиардером Илоном Маском, а Вито в прошлом связывал длительный роман с Хайди Клум.
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 Теги: Эмбер Херд, свидание, актриса

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Сегодня, 21:38 » Автор: Едгар Букмирза
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