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Злата Огневич выступила для украинской диаспоры

Злата Огневич выступила для украинской диаспоры Певица посетила Канаду с концертом.

Злата Огневич стала приглашенной гостьей на масштабном мероприятии "Miss Ukrainian Canada 2018", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Всего на несколько дней известная украинская певица полетела в Торонто ради концерта на самом ожидаемом мероприятии года для украинцев, которые живут в Канаде - "Miss Ukrainian Canada 2018". Концертная программа Златы была встречена шквалом аплодисментов. Более того, зрители знали песни артистки наизусть и подпевали, а во время исполнения композиции "За лісами, горами" гости концерта традиционно включили фонарики в телефонах.

Но не только работой была занята певица. В этот раз Злата Огневич выделила время на экскурсии и побывала в известном океанариуме в Торонто, а также вместе с командой отправилась посмотреть на Ниагарский водопад. Гуляя по городу, артистка увидела интересный домик, построенный под наклоном.

Рядом с этим зданием Злата решила сделать интересный трюк - и встала на голову. Удивлению местных жителей не было предела, а момент успели запечатлеть музыканты артистки, которые с ней были на экскурсии по городу.

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Напомним, кроме концерта в Канаде, в июле Злата Огневич выступала в Минске и Гомеле в рамках Дней Украины в Беларуси, а также дала концерт во Львове. После столь насыщенного графика за первые две недели июля, как призналась певица, она отправится во Францию на отдых.

Злата Огневич выступила для украинской диаспоры
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 Теги: Злата Огневич, Канада

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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