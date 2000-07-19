Раздел: Культура
Злата Огневич выступила для украинской диаспоры
Певица посетила Канаду с концертом.
Злата Огневич стала приглашенной гостьей на масштабном мероприятии "Miss Ukrainian Canada 2018", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Всего на несколько дней известная украинская певица полетела в Торонто ради концерта на самом ожидаемом мероприятии года для украинцев, которые живут в Канаде - "Miss Ukrainian Canada 2018". Концертная программа Златы была встречена шквалом аплодисментов. Более того, зрители знали песни артистки наизусть и подпевали, а во время исполнения композиции "За лісами, горами" гости концерта традиционно включили фонарики в телефонах.
Но не только работой была занята певица. В этот раз Злата Огневич выделила время на экскурсии и побывала в известном океанариуме в Торонто, а также вместе с командой отправилась посмотреть на Ниагарский водопад. Гуляя по городу, артистка увидела интересный домик, построенный под наклоном.
Рядом с этим зданием Злата решила сделать интересный трюк - и встала на голову. Удивлению местных жителей не было предела, а момент успели запечатлеть музыканты артистки, которые с ней были на экскурсии по городу.
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Напомним, кроме концерта в Канаде, в июле Злата Огневич выступала в Минске и Гомеле в рамках Дней Украины в Беларуси, а также дала концерт во Львове. После столь насыщенного графика за первые две недели июля, как призналась певица, она отправится во Францию на отдых.
Злата Огневич стала приглашенной гостьей на масштабном мероприятии "Miss Ukrainian Canada 2018", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Всего на несколько дней известная украинская певица полетела в Торонто ради концерта на самом ожидаемом мероприятии года для украинцев, которые живут в Канаде - "Miss Ukrainian Canada 2018". Концертная программа Златы была встречена шквалом аплодисментов. Более того, зрители знали песни артистки наизусть и подпевали, а во время исполнения композиции "За лісами, горами" гости концерта традиционно включили фонарики в телефонах.
Но не только работой была занята певица. В этот раз Злата Огневич выделила время на экскурсии и побывала в известном океанариуме в Торонто, а также вместе с командой отправилась посмотреть на Ниагарский водопад. Гуляя по городу, артистка увидела интересный домик, построенный под наклоном.
Рядом с этим зданием Злата решила сделать интересный трюк - и встала на голову. Удивлению местных жителей не было предела, а момент успели запечатлеть музыканты артистки, которые с ней были на экскурсии по городу.
Читайте также: Рианна снова изменила свой имидж
Напомним, кроме концерта в Канаде, в июле Злата Огневич выступала в Минске и Гомеле в рамках Дней Украины в Беларуси, а также дала концерт во Львове. После столь насыщенного графика за первые две недели июля, как призналась певица, она отправится во Францию на отдых.
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