Раздел: Культура
Линдси Лохан может усыновить сирийского ребенка
Актриса недавно рассталась с россиянином, который ее избивал.
Линдси Лохан пережила не самый легкий период — пристрастие к алкоголю, вечеринки. Она только то и делала, что попадала в скандалы, о которых сразу же становилось известно общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Когда с этим было покончено, и актриса начала встречаться с российским бизнесменом Егором Тарабасовым, ее поклонники думали, что теперь она точно обретет счастье. И правда, отношения пары близились к свадьбе, но и тут не сложилось. Они расстались со скандалом, а Линдси обвиняла бывшего возлюбленного в избиениях.
Сейчас актриса не хочет говорить об этих отношениях, но признается — она давно нуждается в заботе о ком-то. Так, сейчас Линдси всерьез задумалась над тем, чтобы усыновить ребенка.
По словам источников, об усыновлении Линдси задумалась после того, как побывала в лагере сирийский беженцев в Турции. Ей настолько понравилось проводить время с детьми, что мысли о материнстве теперь ее не покидают. К тому же, по словам инсайдеров, таким образом она хочет помочь хотя бы одному ребенку.
Читайте также: Злата Огневич выступила для украинской диаспоры
Впрочем, выходит замуж и создавать семью актриса пока не готова.
Линдси Лохан пережила не самый легкий период — пристрастие к алкоголю, вечеринки. Она только то и делала, что попадала в скандалы, о которых сразу же становилось известно общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Когда с этим было покончено, и актриса начала встречаться с российским бизнесменом Егором Тарабасовым, ее поклонники думали, что теперь она точно обретет счастье. И правда, отношения пары близились к свадьбе, но и тут не сложилось. Они расстались со скандалом, а Линдси обвиняла бывшего возлюбленного в избиениях.
Сейчас актриса не хочет говорить об этих отношениях, но признается — она давно нуждается в заботе о ком-то. Так, сейчас Линдси всерьез задумалась над тем, чтобы усыновить ребенка.
По словам источников, об усыновлении Линдси задумалась после того, как побывала в лагере сирийский беженцев в Турции. Ей настолько понравилось проводить время с детьми, что мысли о материнстве теперь ее не покидают. К тому же, по словам инсайдеров, таким образом она хочет помочь хотя бы одному ребенку.
Читайте также: Злата Огневич выступила для украинской диаспоры
Впрочем, выходит замуж и создавать семью актриса пока не готова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
139
0
Также советуем посмотреть
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
Оставьте свой комментарий