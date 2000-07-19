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Раздел: Культура  
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Линдси Лохан может усыновить сирийского ребенка

Линдси Лохан может усыновить сирийского ребенка Актриса недавно рассталась с россиянином, который ее избивал.

Линдси Лохан пережила не самый легкий период — пристрастие к алкоголю, вечеринки. Она только то и делала, что попадала в скандалы, о которых сразу же становилось известно общественности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Когда с этим было покончено, и актриса начала встречаться с российским бизнесменом Егором Тарабасовым, ее поклонники думали, что теперь она точно обретет счастье. И правда, отношения пары близились к свадьбе, но и тут не сложилось. Они расстались со скандалом, а Линдси обвиняла бывшего возлюбленного в избиениях.

Сейчас актриса не хочет говорить об этих отношениях, но признается — она давно нуждается в заботе о ком-то. Так, сейчас Линдси всерьез задумалась над тем, чтобы усыновить ребенка.

По словам источников, об усыновлении Линдси задумалась после того, как побывала в лагере сирийский беженцев в Турции. Ей настолько понравилось проводить время с детьми, что мысли о материнстве теперь ее не покидают. К тому же, по словам инсайдеров, таким образом она хочет помочь хотя бы одному ребенку.

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Впрочем, выходит замуж и создавать семью актриса пока не готова.
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 Теги: Линдси Лохан, усыновление

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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