Раздел: Культура
Шер запишет кавер-альбом на песни легендарной группы
Певица перепоет хиты группы ABBA.
Знаменитая американская певица Шер анонсировала выход отдельного альбома, в котором будут собраны ее каверы на песни группы ABBA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
На создание такой пластинки ее вдохновила работа над мюзиклом Mamma Mia!.
"После того, как я исполнила трек Fernando в фильме, я подумала, что было бы очень интересно сделать пластинку песен ABBA, поэтому я так и сделала. Это совсем не то, что вы можете себе представить, думая об ABBA. Я сделала это по-другому", — рассказывает артистка в интервью Today Show.
Премьера фильма запланирована на 20 июля. Однако в украинских кинотеатрах он стартует 9 августа. Первая часть этой ленты вышла 10 лет назад. А когда состоится релиз пластинки с каверами Шер, не уточняется.
Фильм рассказывает о девушке Софи, которая узнает, что ждет ребенка. В связи с этим она решает устроить вечеринку. По этому случаю на греческий остров Калокаири снова приезжают подруги ее матери Донны, Таня и Рози, и три "отца" Софи, Билл, Сэм и Гарри. Каждый из них рассказывает историю своей жизни.
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Шер отметила, что по сюжету фильма она играет маму героини Мэрил Стрип. При этом, однако, певица всего на три года старше этой актрисы.
Знаменитая американская певица Шер анонсировала выход отдельного альбома, в котором будут собраны ее каверы на песни группы ABBA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
На создание такой пластинки ее вдохновила работа над мюзиклом Mamma Mia!.
"После того, как я исполнила трек Fernando в фильме, я подумала, что было бы очень интересно сделать пластинку песен ABBA, поэтому я так и сделала. Это совсем не то, что вы можете себе представить, думая об ABBA. Я сделала это по-другому", — рассказывает артистка в интервью Today Show.
Премьера фильма запланирована на 20 июля. Однако в украинских кинотеатрах он стартует 9 августа. Первая часть этой ленты вышла 10 лет назад. А когда состоится релиз пластинки с каверами Шер, не уточняется.
Фильм рассказывает о девушке Софи, которая узнает, что ждет ребенка. В связи с этим она решает устроить вечеринку. По этому случаю на греческий остров Калокаири снова приезжают подруги ее матери Донны, Таня и Рози, и три "отца" Софи, Билл, Сэм и Гарри. Каждый из них рассказывает историю своей жизни.
Читайте также: Линдси Лохан может усыновить сирийского ребенка
Шер отметила, что по сюжету фильма она играет маму героини Мэрил Стрип. При этом, однако, певица всего на три года старше этой актрисы.
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