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Шер запишет кавер-альбом на песни легендарной группы

Шер запишет кавер-альбом на песни легендарной группы Певица перепоет хиты группы ABBA.

Знаменитая американская певица Шер анонсировала выход отдельного альбома, в котором будут собраны ее каверы на песни группы ABBA, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

На создание такой пластинки ее вдохновила работа над мюзиклом Mamma Mia!.

"После того, как я исполнила трек Fernando в фильме, я подумала, что было бы очень интересно сделать пластинку песен ABBA, поэтому я так и сделала. Это совсем не то, что вы можете себе представить, думая об ABBA. Я сделала это по-другому", — рассказывает артистка в интервью Today Show.

Премьера фильма запланирована на 20 июля. Однако в украинских кинотеатрах он стартует 9 августа. Первая часть этой ленты вышла 10 лет назад. А когда состоится релиз пластинки с каверами Шер, не уточняется.

Фильм рассказывает о девушке Софи, которая узнает, что ждет ребенка. В связи с этим она решает устроить вечеринку. По этому случаю на греческий остров Калокаири снова приезжают подруги ее матери Донны, Таня и Рози, и три "отца" Софи, Билл, Сэм и Гарри. Каждый из них рассказывает историю своей жизни.

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Шер отметила, что по сюжету фильма она играет маму героини Мэрил Стрип. При этом, однако, певица всего на три года старше этой актрисы.
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 Теги: Шер, ABBA

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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