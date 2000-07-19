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Раздел: Культура  
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Nickelodeon снимет новые серии мультсериала "Неугомонные"

Nickelodeon снимет новые серии мультсериала "Неугомонные" Мультик выходил с 1991 года.

Канал Nickelodeon и студия Paramount Pictures сообщили о перезапуске популярного анимационного сериала "Неугомонные", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

В нём вернутся уже знакомые всем герои Томми Пиклз, Чаки Финстер, Фил и Лив Девилль, Анжелика Пиклз, а также появятся новые персонажи.

В новом сезоне сериала будет 26 эпизодов. Дата премьеры мультсериала неизвестна.

По словам президента Paramount Players Брайана Роббинса, авторы сериала хотят вырастить новое поколение фанатов проекта.

"Взрослые, которые выросли с Томми Пиклз и командой "Неугомонных", теперь смогут разделить этот опыт со своими детьми", - отметил Роббинс.

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Также планируется выпустить полнометражный фильм с CGI-персонажами по мотивам мультфильма. Выход ленты запланирован на 13 ноября 2020.
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 Теги: Неугомонные, Nickelodeon

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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