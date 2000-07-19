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Раздел: Культура  
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Модель Кэндис Свейнпол показала своих детей

Модель Кэндис Свейнпол показала своих детей Девушка поделилась фотографией сыновей в Instagram.

29-летняя супермодель, одна из «ангелов» компании Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол и ее жених Херманн Николи совсем недавно стали родителями во второй раз. У пары родился еще один сын, которого назвали Ариэль, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.

Теперь Кэндис опубликовала на своей странице в Instagram умилительное черно-белое фото, на котором ее старший сын Анака целует новорожденного братика Ариэля.

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«Это самые ценные дары, которые дала мне жизнь. Я счастлива быть их мамой, быть их наставником в том, что называется жизнь. Теперь они всегда будут друг у друга. Анака и Ариэль», – трогательно прокомментировала снимок счастливая мама.

Модель Кэндис Свейнпол показала своих детей
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 Теги: Кэндис Свейнпол, дети, фото

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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