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Раздел: Культура  
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Тина Кароль выступит в Киеве на бесплатном концерте

Тина Кароль выступит в Киеве на бесплатном концертеТакже выступят другие популярные артисты.

В грандиозном бесплатном шоу "З Днем народження, Україно!", которое состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко, Народная артистка Украины Тина Кароль исполнит попурри популярных украинских песен, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Для гостей масштабного концерта "З Днем народження, Україно!", который организовывает телеканал "Украина", Тина Кароль готовит настоящий сюрприз – поп-дива представит попурри из своих композиций "Твої гріхи", "Перечекати", "Тобі здається", а также украинской народной песни "Несе Галя воду".

На сцене праздничного шоу выступят самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барских, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергей Бабкин, группы "НеАнгелы" и "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

Грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 25 июля в Ботаническом саду имени Николая Гришко. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

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Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.
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 Теги: Тина Кароль, Киев

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Сегодня, 13:20 » Автор: Анна Мартынова
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