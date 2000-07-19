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Раздел: Культура  
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Дочери Сталлоне позировали в откровенных купальниках

Дочери Сталлоне позировали в откровенных купальникахДевушки отдохнули в Сен-Тропе.

Дочери звезды боевиков Сильвестра Сталлоне, который снова сыграет Рэмбо, София и Систин, поделились в соцсетях очередными соблазнительными снимками в пляжных образах. Так, 21-летняя София и ее 20-летняя сестра Систин наслаждались семейным отдыхом в Сен-Тропе. Девушки продемонстрировали прекрасную спортивную форму в стильных купальниках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

София выложила фото, на котором позирует в блестящем крошечном бикини на яхте.

Дочери Сталлоне позировали в откровенных купальниках


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А Систин опубликовала кадр в цельном белом купальнике.

Дочери Сталлоне позировали в откровенных купальниках
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 Теги: Сталлоне, купальники

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Сегодня, 15:09 » Автор: Анна Мартынова
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