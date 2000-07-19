Раздел: Культура
Дочери Сталлоне позировали в откровенных купальниках
Девушки отдохнули в Сен-Тропе.
Дочери звезды боевиков Сильвестра Сталлоне, который снова сыграет Рэмбо, София и Систин, поделились в соцсетях очередными соблазнительными снимками в пляжных образах. Так, 21-летняя София и ее 20-летняя сестра Систин наслаждались семейным отдыхом в Сен-Тропе. Девушки продемонстрировали прекрасную спортивную форму в стильных купальниках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
София выложила фото, на котором позирует в блестящем крошечном бикини на яхте.
Читайте также: Джиджи Хадид в купальнике украсила модный глянец
А Систин опубликовала кадр в цельном белом купальнике.
Дочери звезды боевиков Сильвестра Сталлоне, который снова сыграет Рэмбо, София и Систин, поделились в соцсетях очередными соблазнительными снимками в пляжных образах. Так, 21-летняя София и ее 20-летняя сестра Систин наслаждались семейным отдыхом в Сен-Тропе. Девушки продемонстрировали прекрасную спортивную форму в стильных купальниках, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
София выложила фото, на котором позирует в блестящем крошечном бикини на яхте.
Читайте также: Джиджи Хадид в купальнике украсила модный глянец
А Систин опубликовала кадр в цельном белом купальнике.
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