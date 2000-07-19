» » Известная украинская ведущая показала фигуру в купальнике
Раздел: Культура  
0

Известная украинская ведущая показала фигуру в купальнике

Известная украинская ведущая показала фигуру в купальникеТелеведущая позировала в бассейне.

Василиса Фролова занимается плаванием. Как написала в своем микроблоге звезда, она вышла со своим тренером на новый уровень общения, доверив ему свой телефон для фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

На опубликованном снимке Вася запечатлена в слитном купальнике белого цвета с надписью на груди.

Читайте также: Известная украинская ведущая покорила естественной красотой

Подписчики в восторге от стройных форм теледивы.

Известная украинская ведущая показала фигуру в купальнике
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ведущая, купальник

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:04 » Автор: Анна Мартынова
     100
     0

Похожие новости по теме

Известная украинская ведущая шокировала странным образом Известная украинская ведущая шокировала странным образом

Наряд Василисы Фроловой вызвал шквал критики в сети.

Ведущая Ведущая "Орел и Решки" похвалилась стройной фигурой в купальнике

Телеведущая продемонстрировала стройную фигуру.

Известная украинская ведущая покорила естественной красотой Известная украинская ведущая покорила естественной красотой

Катя Осадчая показала лицо без косметики.

Известная украинская ведущая поразила естественной красотой Известная украинская ведущая поразила естественной красотой

Жанна Бадоева показала лицо без макияжа.

Оля Фреймут покорила безупречной фигурой в купальнике Оля Фреймут покорила безупречной фигурой в купальнике

Известная украинская ведущая удивила своим телом после родов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх