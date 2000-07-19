Раздел: Культура
Известная украинская ведущая показала фигуру в купальнике
Телеведущая позировала в бассейне.
Василиса Фролова занимается плаванием. Как написала в своем микроблоге звезда, она вышла со своим тренером на новый уровень общения, доверив ему свой телефон для фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На опубликованном снимке Вася запечатлена в слитном купальнике белого цвета с надписью на груди.
Читайте также: Известная украинская ведущая покорила естественной красотой
Подписчики в восторге от стройных форм теледивы.
Василиса Фролова занимается плаванием. Как написала в своем микроблоге звезда, она вышла со своим тренером на новый уровень общения, доверив ему свой телефон для фото, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
На опубликованном снимке Вася запечатлена в слитном купальнике белого цвета с надписью на груди.
Читайте также: Известная украинская ведущая покорила естественной красотой
Подписчики в восторге от стройных форм теледивы.
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