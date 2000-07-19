» » Актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном
Раздел: Культура  
0

Актриса рассказала об изнасиловании Люком Бессоном

Актриса рассказала об изнасиловании Люком БессономОт боли она периодически теряла сознание.

Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известного голливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокаты кинематографиста опровергают слова девушки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ДНИ.РУ.

По словам 27 -летней Сэнд ужасный эпизод произошел с ней в гостиничном номере в Париже. "Я недвусмысленно просила его остановиться — вспоминает артистка — И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого".

Девушка призналась журналистам, что на следующий день все ее тело страшно ныло, от боли она периодически теряла сознание. "Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому", — рассказала Ван Рой.

Представитель 59 -летнего кинематографиста — юрист Тьерри Марембер отметил, что Бессон отвергает эти обвинения и считает их "фантастическими". Адвокат добавил, что Люк и Сэнд давно знакомы, однако режиссер никогда не предпринимал к актрисе подобных действий.

Отметим, ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что Ван Рой последние два года является любовницей Бессона. Режиссер всячески способствовал развитию карьеры девушки: снял в своем фильме "Валериан и город тысячи планет" и предоставил роль в проекте, который продюсировал: в картине "Такси 5".

Читайте также: Lady GaGa рассказала о своем изнасиловании

Добавим, что артистка подала жалобу об изнасиловании еще 19 мая, но тогда ее имя не разглашалось. В заявлении девушка написала, что выпила предложенную Бессоном чашку чая, почувствовала себя нехорошо и отключилась.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Актриса, Люк Бессон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
     156
     0

Похожие новости по теме

Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах  Люка Бессона вновь обвинили в домогательствах 

Бессон категорически отвергает новые обвинения.

Люка Бессона вновь обвинили в интимном преступлении Люка Бессона вновь обвинили в интимном преступлении

Представители режиссера уже сообщили, что он категорически отвергает новые обвинения в сексуальном насилии.

Известного режиссера обвинили в изнасиловании Известного режиссера обвинили в изнасиловании

Люк Бессон категорически отвергает обвинения.

Сразу несколько женщин обвинили известного актера в изнасиловании Сразу несколько женщин обвинили известного актера в изнасиловании

Актёр отрицает все предъявленные обвинения.

Lady GaGa рассказала о своем изнасиловании Lady GaGa рассказала о своем изнасиловании

В возрасте 19 лет она подверглась сексуальному насилию.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх