Раздел: Культура
Возможно беременна: Бейонсе взволновала фанатов
Цифра 4 тоже намекает.
Фанаты 36-летней Бейонсе уверены, что певица снова ждет ребенка. Слухи о ее «интересном положении» начали распространяться уже около месяца назад, но певица до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию. Тем временем фанаты начинают терять терпение. «Бейонсе, сколько можно, скажи нам уже, наконец!» — такие комментарии они регулярно оставляют на ее страничке в социальной Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В первый раз о том, что певица снова ждет ребенка, заговорили в июне. Тогда многие заметили, что Бейонсе, которая сейчас находится в совместном с ее супругом Джей Зи гастрольном туре, заметно поправилась и полюбила свободную одежду. Позже стали появляться все новые «улики», подтверждающие подозрения фанатов. Так, за последнее время певица, находясь на сцене, уже не раз прикрывала рукой свой живот. Этот жест, как известно, характерен для будущих мамочек. Кстати, когда певица ждала близнецов, но еще не объявляла об этом, она именно этим жестом невольно выдала на сцене свою тайну.
Читайте также: Бейонсе «развела» фанатов как котят
Интересно, что на днях певица поделилась снимком, на котором она позирует на фоне нарисованной на стене цифры «4». Поклонники сочли это за прямой намек на то, что Бейонсе ждет четвертого ребенка. Напомним, в настоящее время певица воспитывает троих детей. Старшей ее дочке — Блю Айви — исполнилось уже 6 лет. А близнецы, которым родители дали странноватые имена Сэр и Руми, в прошлом месяце отпраздновали лишь первый день рождения.
Фанаты 36-летней Бейонсе уверены, что певица снова ждет ребенка. Слухи о ее «интересном положении» начали распространяться уже около месяца назад, но певица до сих пор не подтвердила и не опровергла эту информацию. Тем временем фанаты начинают терять терпение. «Бейонсе, сколько можно, скажи нам уже, наконец!» — такие комментарии они регулярно оставляют на ее страничке в социальной Сети.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
В первый раз о том, что певица снова ждет ребенка, заговорили в июне. Тогда многие заметили, что Бейонсе, которая сейчас находится в совместном с ее супругом Джей Зи гастрольном туре, заметно поправилась и полюбила свободную одежду. Позже стали появляться все новые «улики», подтверждающие подозрения фанатов. Так, за последнее время певица, находясь на сцене, уже не раз прикрывала рукой свой живот. Этот жест, как известно, характерен для будущих мамочек. Кстати, когда певица ждала близнецов, но еще не объявляла об этом, она именно этим жестом невольно выдала на сцене свою тайну.
Читайте также: Бейонсе «развела» фанатов как котят
Интересно, что на днях певица поделилась снимком, на котором она позирует на фоне нарисованной на стене цифры «4». Поклонники сочли это за прямой намек на то, что Бейонсе ждет четвертого ребенка. Напомним, в настоящее время певица воспитывает троих детей. Старшей ее дочке — Блю Айви — исполнилось уже 6 лет. А близнецы, которым родители дали странноватые имена Сэр и Руми, в прошлом месяце отпраздновали лишь первый день рождения.
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