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Раздел: Культура  
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Бейонсе надела роскошное платье от Valentino

Бейонсе надела роскошное платье от ValentinoБейонсе вышла на сцену во время концерта в Stade de France.

Американская поп-дива Бейонсе, которая в рамках гастрольного тура "OTR II" поразила публику своей одеждой. Певица надела платье из новой коллекции Valentino Couture осень-зима 2018/2019.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Объемное бархатное платье ярко-желтого цвета создал от кутюр Пьерпаоли Пиччоли.

Бейонсе вышла на сцену во время концерта в Stade de France в Сен-Дени (Франция) для исполнения баллады "Resentment".

Интересно, что такое платье, благодаря драпировке на талии, еще раз "подогрело" слухи о возможной беременности артистки.

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Напомним, Бейонсе во время концерта в Париже вышла на сцену Парижа в обтягивающем боди и коротких шортах, которые заметно выделили ее округлый живот. Фанаты у сцены не помнили себя из-за эмоций и оставляли в сети множество вопросов, действительно ли беременна Бейонсе и когда она сообщит об этом всей своей публике. Пока Бейонсе и ее муж-рэпер Jay-Z не дают никаких комментариев по поводу третьей беременности.

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 Теги: Бейонсе, платье, Valentino

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Сегодня, 23:20 » Автор: Едгар Букмирза
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