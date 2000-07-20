Раздел: Культура
Инсайдеры рассказали о новых отношениях Селены Гомес
По слухам, певица встречается с братом лучшей подруги.
Пока Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся к свадьбе, бывшая певца, Селена Гомес, тоже времени даром не теряет. По слухам, певица, с которой он расстался весной этого года, закрутила роман с Калебом Стивенсом, братом её лучшей подруги — Ракель Стивенс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Инсайдеры судачат, что Селена и Калеб сблизились во время работы над зомби-хоррором Джима Джармуша «Kill The Head». И Гомес, и Стивенс вместе с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Хлоей Севинье и Остином Батлером уже приступили к съемкам.
Кроме того, Селена и Калеб еще до работы над фильмом попадали в объективы папарацци. Их видели вместе в ресторане и на нескольких прогулках.
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Несмотря на слухи о романе, поклонники Селены считают, что с Калебом она просто дружит.
Пока Джастин Бибер и Хейли Болдуин готовятся к свадьбе, бывшая певца, Селена Гомес, тоже времени даром не теряет. По слухам, певица, с которой он расстался весной этого года, закрутила роман с Калебом Стивенсом, братом её лучшей подруги — Ракель Стивенс, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Инсайдеры судачат, что Селена и Калеб сблизились во время работы над зомби-хоррором Джима Джармуша «Kill The Head». И Гомес, и Стивенс вместе с Биллом Мюрреем, Адамом Драйвером, Хлоей Севинье и Остином Батлером уже приступили к съемкам.
Кроме того, Селена и Калеб еще до работы над фильмом попадали в объективы папарацци. Их видели вместе в ресторане и на нескольких прогулках.
Читайте также: Модель Кэндис Свейнпол показала своих детей
Несмотря на слухи о романе, поклонники Селены считают, что с Калебом она просто дружит.
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