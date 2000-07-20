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В Сети появился трейлер долгожданной украинской комедии

В Сети появился трейлер долгожданной украинской комедии Фильм появится в кинотеатрах в начале октября.

В Сети появился первый трейлер украинской романтической комедии "Водитель свадьба", которая выйдет на экраны 4 октября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Действие картины разворачивается в украинской провинции. Директор районного краеведческого музея Василий Середюк готовится к свадьбе своей дочери. Его зятем должен стать парень из Франции. Однако Василий и не догадывается, что избранник его дочери - афрофранцуз. Когда же он узнает об этом - глава семейства решается абсолютно на все, чтобы сорвать церемонию бракосочетания. Поэтому в результате событие превращается в настоящее безумие.

Главные роли в комедии исполнили Назар Заднепровский (Василий Середюк, отец невесты), французский актер Джимми Воха-Воха (Франсуа, жених), Полина Василина (Катя, невеста), Леся Самаева (Галина, жена Василия), Александр Кобзарь (Тарас, сосед Василия), Вера Кобзарь (Оксана, жена соседа), Инна Приходько (Ольга, дочь соседа), Арам Арзуманян (Ашот, зять соседа) и другие.

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Режиссером ленты выступил Влад Дикий, а продюсером - Юрий Горбунов. За музыку в картине отвечает Алексей Потапенко (Потап)

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 Теги: комедия, трейлер

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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