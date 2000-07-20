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Раздел: Культура  
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Андрей Данилко рассказал, что будет с Веркой Сердючкой

Андрей Данилко рассказал, что будет с Веркой Сердючкой Артист признался, что он устал и хочет просто отдохнуть.

Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко лично прокомментировал слухи об уходе Верки Сердючки со сцены и рассказал, чем хочет заняться после прощального тура, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф

"Мы не заканчиваем, а просто делаем прощальный тур с участием Сердючки и группы Mountain Breeze. Говорим спасибо, потому что мне уже тяжело работать. Хочется делать те вещи, которые хочется, помогать ребятам", - отметил артист.

Данилко признался, что за 25 лет творческой деятельности ему просто хочется "походить в тапочках".

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"Недавно мне звонили из Би-Би-Си. Спрашивают: "Андрей, а что вы будете делать, когда закончится карьера?" Я говорю: "Господи, вы думаете, что мне надо что-то делать?" За 25 лет мне хочется просто походить в тапочках. Вот я сейчас стою в луже в тапочках… (в гримерке Морвокзала). Но мне настолько надоела фальшь за 25 лет. Я тоже сидел в компаниях артистов и смеялся с несмешного анекдота, сплетничал. А потом начинаешь думать: зачем ты это говоришь?", - добавил он.
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 Теги: Данилко, Сердючка, планы

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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