Раздел: Культура
Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью
Певица дала откровенное интервью о личной жизни, депрессии и работе.
33-летняя певица Кэти Перри не часто дает открвоенные интервью таблоидам. Однако иногда знаменитость все же делает исключения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, звезда стала героиней августовского номера австралийского Vogue, в котором дала откровенное интервью о романе с Орландо Блумом, депрессии и своей карьере. Так, знаменитость призналась, что она не хочет, чтобы общественность обсуждала лишь ее личную жизнь
"Конечно, мне нравятся мои отношения, но это лишь некоторая часть моей жизни, и я бы не хотела, чтобы другим ее составляющим уделялось меньше внимания", - говорит Кэти.
"В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало. Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было", - призналась певица.
Читайте также: В Сети появился трейлер долгожданной украинской комедии
"Я трачу много денег на концерты, потому что хочу устроить отличное шоу. Я иногда не чувствую себя на 100 процентов, очень устаю после перелетов, и порой у меня случаются личные проблемы прямо перед выходом на сцену. Но я люблю в искусстве абсолютно все. Мне нравится мечтать, фантазировать и придумывать что-то новое", - поделилась Кэти.
33-летняя певица Кэти Перри не часто дает открвоенные интервью таблоидам. Однако иногда знаменитость все же делает исключения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Так, звезда стала героиней августовского номера австралийского Vogue, в котором дала откровенное интервью о романе с Орландо Блумом, депрессии и своей карьере. Так, знаменитость призналась, что она не хочет, чтобы общественность обсуждала лишь ее личную жизнь
"Конечно, мне нравятся мои отношения, но это лишь некоторая часть моей жизни, и я бы не хотела, чтобы другим ее составляющим уделялось меньше внимания", - говорит Кэти.
"В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало. Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было", - призналась певица.
Читайте также: В Сети появился трейлер долгожданной украинской комедии
"Я трачу много денег на концерты, потому что хочу устроить отличное шоу. Я иногда не чувствую себя на 100 процентов, очень устаю после перелетов, и порой у меня случаются личные проблемы прямо перед выходом на сцену. Но я люблю в искусстве абсолютно все. Мне нравится мечтать, фантазировать и придумывать что-то новое", - поделилась Кэти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
339
0
Также советуем посмотреть
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
Оставьте свой комментарий