» » Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью
Раздел: Культура  
0

Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью

Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью Певица дала откровенное интервью о личной жизни, депрессии и работе.

33-летняя певица Кэти Перри не часто дает открвоенные интервью таблоидам. Однако иногда знаменитость все же делает исключения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Так, звезда стала героиней августовского номера австралийского Vogue, в котором дала откровенное интервью о романе с Орландо Блумом, депрессии и своей карьере. Так, знаменитость призналась, что она не хочет, чтобы общественность обсуждала лишь ее личную жизнь

"Конечно, мне нравятся мои отношения, но это лишь некоторая часть моей жизни, и я бы не хотела, чтобы другим ее составляющим уделялось меньше внимания", - говорит Кэти.

"В прошлом году мое сердце было разбито, потому что я ждала определенной общественной реакции, которой не последовало. Но именно этот провал и вера в Бога подарили мне целостность, которой у меня никогда не было", - призналась певица.

Читайте также: В Сети появился трейлер долгожданной украинской комедии

"Я трачу много денег на концерты, потому что хочу устроить отличное шоу. Я иногда не чувствую себя на 100 процентов, очень устаю после перелетов, и порой у меня случаются личные проблемы прямо перед выходом на сцену. Но я люблю в искусстве абсолютно все. Мне нравится мечтать, фантазировать и придумывать что-то новое", - поделилась Кэти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кэти Перри, интервью

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
     339
     0

Похожие новости по теме

Воссоединение звезд: Кэти Перри снова встречается с Орландо Блумом Воссоединение звезд: Кэти Перри снова встречается с Орландо Блумом

Пара рассталась в марте 2017 года.

Кэти Перри рассказала о семейных планах Кэти Перри рассказала о семейных планах

33-летняя певица поделилась планами на будущее.

Кэти Перри рассказала всю правду отношениях с Орландо Блумом Кэти Перри рассказала всю правду отношениях с Орландо Блумом

В интервью женскому глянцу Women's Wear Daily Кэти Перри рассказала о том, что в отношениях с Орландо Блумом есть существенная преграда.

Кэти Перри наконец-то съехалась с Орландо Блумом Кэти Перри наконец-то съехалась с Орландо Блумом

Певица впервые рассказала о романе с актером

Кэти Перри похвасталась снимком с бойфрендом Кэти Перри похвасталась снимком с бойфрендом

Кэти Перри поделилась первым совместным фото с Орландо Блумом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх