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Раздел: Культура  
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Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес

Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес До этого певица удивляла не меняющимся внешним видом.

Поклонники 48-летней Дженнифер Лопес хотят выведать у нее секрет вечной молодости — они считают, что внешность артистки давно не меняется. Впрочем, последние фотографии поп-звезды обескуражили даже самых преданных ее фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

В Сети вновь обсуждают снимки Дженнифер Лопес. Однако на этот раз удивление у пользователей вызвал не очередной откровенный наряд певицы. Жаркие споры возникли из-за фотографий папарацци, на которых Джей Ло выглядит… на свой возраст.

Такое мнение выразили пользователи Сети, увидев снимки артистки, сделанные во время романтического свидания с Алексом Родригезом. «Первый раз за много лет вижу, чтобы Лопес выглядела на свой возраст», «Она и правда выглядит на 48, не меньше», — написали удивленные поклонники звезды.

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Британский портал опубликовал несколько портретов Лопес, действительно выдавших морщины на ее лбу и вокруг глаз. В защиту знаменитости отметим, что она не стесняется возрастных изменений кожи и, в отличие от многих коллег, не пытается избавиться от них с помощью филлеров, превращая лицо в безжизненную маску.

Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес
Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес
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 Теги: Дженнифер Лопес, фото

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
     2023
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