Раздел: Культура
Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес
До этого певица удивляла не меняющимся внешним видом.
Поклонники 48-летней Дженнифер Лопес хотят выведать у нее секрет вечной молодости — они считают, что внешность артистки давно не меняется. Впрочем, последние фотографии поп-звезды обескуражили даже самых преданных ее фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В Сети вновь обсуждают снимки Дженнифер Лопес. Однако на этот раз удивление у пользователей вызвал не очередной откровенный наряд певицы. Жаркие споры возникли из-за фотографий папарацци, на которых Джей Ло выглядит… на свой возраст.
Такое мнение выразили пользователи Сети, увидев снимки артистки, сделанные во время романтического свидания с Алексом Родригезом. «Первый раз за много лет вижу, чтобы Лопес выглядела на свой возраст», «Она и правда выглядит на 48, не меньше», — написали удивленные поклонники звезды.
Читайте также: Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью
Британский портал опубликовал несколько портретов Лопес, действительно выдавших морщины на ее лбу и вокруг глаз. В защиту знаменитости отметим, что она не стесняется возрастных изменений кожи и, в отличие от многих коллег, не пытается избавиться от них с помощью филлеров, превращая лицо в безжизненную маску.
Поклонники 48-летней Дженнифер Лопес хотят выведать у нее секрет вечной молодости — они считают, что внешность артистки давно не меняется. Впрочем, последние фотографии поп-звезды обескуражили даже самых преданных ее фанатов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В Сети вновь обсуждают снимки Дженнифер Лопес. Однако на этот раз удивление у пользователей вызвал не очередной откровенный наряд певицы. Жаркие споры возникли из-за фотографий папарацци, на которых Джей Ло выглядит… на свой возраст.
Такое мнение выразили пользователи Сети, увидев снимки артистки, сделанные во время романтического свидания с Алексом Родригезом. «Первый раз за много лет вижу, чтобы Лопес выглядела на свой возраст», «Она и правда выглядит на 48, не меньше», — написали удивленные поклонники звезды.
Читайте также: Кэти Перри разоткровенничалась в новом интервью
Британский портал опубликовал несколько портретов Лопес, действительно выдавших морщины на ее лбу и вокруг глаз. В защиту знаменитости отметим, что она не стесняется возрастных изменений кожи и, в отличие от многих коллег, не пытается избавиться от них с помощью филлеров, превращая лицо в безжизненную маску.
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2023
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