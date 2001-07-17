Раздел: Культура
Мать Ким Кардашьян отдохнула на яхте с молодым бойфрендом
Разница в возрасте между парой составляет 25 лет.
Крис Дженнер (Kris Jenner), глава семейства Кардашьян, уже более трех лет встречается с Кори Гэмбелом (Corey Gamble). 62-летнюю звезду реалити-шоу и ее 37-летнего бойфренда не смущает разница в возрасте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В январе 2017 года появились слухи, что Крис собирается выйти замуж за Кори, но уже в марте СМИ сообщили о расставании пары. Через некоторое время Дженнер опровергла сплетни о разрыве, а недавно в Сети появились кадры, на которых возлюбленные отдыхают на морской прогулке в Италии.
Крис и Кори покатались на лодке вдоль берега итальянской деревни Позитано. Пара не скрывала своих чувств, обнималась и целовалась. Затем они вернулись на яхту, арендованную на время отпуска, где расслабились и выпили прохладительные напитки.
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Напомним, первым супругом Крис Дженнер был адвокат Роберт Кардашьян, за которого она вышла замуж в 1978 году. У супругов родились дочери Кортни, Ким, Хлое и сын Роберт. После развода в 1991 году Крис вышла замуж за легкоатлета Брюса Дженнера. От него Крис родила дочерей Кендалл и Кайли. В 2015 году супруги расстались, а Брюс сменил пол и стал Кейтлин Дженнер. Недавно стало известно, что Крис жалеет о своих изменах первому мужу Роберту.
Крис Дженнер (Kris Jenner), глава семейства Кардашьян, уже более трех лет встречается с Кори Гэмбелом (Corey Gamble). 62-летнюю звезду реалити-шоу и ее 37-летнего бойфренда не смущает разница в возрасте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
В январе 2017 года появились слухи, что Крис собирается выйти замуж за Кори, но уже в марте СМИ сообщили о расставании пары. Через некоторое время Дженнер опровергла сплетни о разрыве, а недавно в Сети появились кадры, на которых возлюбленные отдыхают на морской прогулке в Италии.
Крис и Кори покатались на лодке вдоль берега итальянской деревни Позитано. Пара не скрывала своих чувств, обнималась и целовалась. Затем они вернулись на яхту, арендованную на время отпуска, где расслабились и выпили прохладительные напитки.
Читайте также: Папарацци показал, как постарела Дженнифер Лопес
Напомним, первым супругом Крис Дженнер был адвокат Роберт Кардашьян, за которого она вышла замуж в 1978 году. У супругов родились дочери Кортни, Ким, Хлое и сын Роберт. После развода в 1991 году Крис вышла замуж за легкоатлета Брюса Дженнера. От него Крис родила дочерей Кендалл и Кайли. В 2015 году супруги расстались, а Брюс сменил пол и стал Кейтлин Дженнер. Недавно стало известно, что Крис жалеет о своих изменах первому мужу Роберту.
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