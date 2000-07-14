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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко подтвердила отношения с известным певцом

Регина Тодоренко подтвердила отношения с известным певцомАртистка перестала скрывать роман с Владом Топаловым.

Певица и ведущая Регина Тодоренко, которой еще с января приписывали роман с российским певцом Владом Топаловым, наконец официально подтвердила эти отношения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На днях Регина и Влад впервые вышли в свет вместе. Влюбленные посетили вечеринку Glamour. После нее Тодоренко в своем Instagram выложила совместное фото с Топаловым, под которым поблагодарила бойфренда за поддержку.

"Важный вывод сегодняшнего мероприятия Glamour: если ты рядом с мужчиной, который поддерживает тебя в любых безумных начинаниях, верит в твой успех и любит всем сердцем, значит время забрать его домой с этой шумной вечеринки, пока другие не обратили внимание! А если честно, как же круто чувствовать поддержку в такие ответственные моменты как сегодня, под ногами земля становится крепче. Когда мужчина верит в женщину и гордится ее достижениями, - это большое счастье!" - написала влюбленная Регина.

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Присутствующие на мероприятии также заметили существенные изменения в фигуре Тодоренко. На вечеринку певица пришла в балахонистом желтом платье, которое не смогло скрыть заметно округлившийся живот артистки. Сама Регина пока не комментирует свое интересное положение, однако животик говорит сам за себя.
Регина Тодоренко подтвердила отношения с известным певцом
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 Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов

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Сегодня, 10:09 » Автор: Алена Шимко
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