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Раздел: Культура  
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Настя Каменских порадовала стильным нарядом

Настя Каменских порадовала стильным нарядомУкраинская певица "NK" посетила грандиозное событие в музыке - фестиваль Лаймы Вайкуле - Рандеву в Юрмале 2018.

В Латвию приехало много российских и украинских звезд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Настя Каменских удивила сексуальным нарядом.

Певица предстала перед всеми в черных шортиках и соблазнительных колготках, образ дополнила черной блузой.

Также, певица выделилась необычной прической.

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Все поклонники были в восторге и массово фотографировали звезду украинского шоу-бизнеса.
Настя Каменских порадовала стильным нарядом
Настя Каменских порадовала стильным нарядом
Настя Каменских порадовала стильным нарядом
Настя Каменских порадовала стильным нарядом
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 Теги: Настя Каменских, Юрмала

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Сегодня, 12:08 » Автор: Алена Шимко
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