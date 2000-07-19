Раздел: Культура
Настя Каменских порадовала стильным нарядом
Украинская певица "NK" посетила грандиозное событие в музыке - фестиваль Лаймы Вайкуле - Рандеву в Юрмале 2018.
В Латвию приехало много российских и украинских звезд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Настя Каменских удивила сексуальным нарядом.
Певица предстала перед всеми в черных шортиках и соблазнительных колготках, образ дополнила черной блузой.
Также, певица выделилась необычной прической.
Читайте также: Настя Каменских удивила оригинальным нарядом
Все поклонники были в восторге и массово фотографировали звезду украинского шоу-бизнеса.
В Латвию приехало много российских и украинских звезд, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Настя Каменских удивила сексуальным нарядом.
Певица предстала перед всеми в черных шортиках и соблазнительных колготках, образ дополнила черной блузой.
Также, певица выделилась необычной прической.
Читайте также: Настя Каменских удивила оригинальным нарядом
Все поклонники были в восторге и массово фотографировали звезду украинского шоу-бизнеса.
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