Хлое Кардашьян рассказала, чего боится больше всего

Оказалось, что американская модель больше всего на свете боится стать «работающей мамой».



Сейчас сестра Ким Кардашьян разрывается между карьерой и материнскими обязанностями, отчаянно пытаясь найти баланс. Поэтому нервные срывы для Хлое не редкость. В связи с этим модель поведала о своем самом жутком страхе, пишет



Создается впечатление, что у девушки все хорошо. Даже отношения с неверным возлюбленным Тристаном Томпсоном у нее наладились и она простила его. Тот, в свою очередь, пошел на мировую с ее знаменитыми сестрами. Хлое понемногу возрващается в модельный бизнес, однако, дается это ей с трудом. В порыве откровенности девушка призналась, что боится стать «работающей мамой». Она целый день беспокоится о дочери, хотя по возвращению обнаруживает маленькую Тру веселой и довольной, радующейся приходу мамы и находит это даже забавным. Материнское сердце преисполняется такого счастья, будто разлука с малышкой длилась целую вечностью.



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Пока Хлое подводит итоги своей первой полноценной рабочей недели и уверена, что все будет хорошо. Она жалуется, что переживает разлуку с Тру гораздо сильнее, чем сама кроха, ведь та еще не осознает, что происходит. Кардашьян переживает, что не выдержит груза свалившихся на нее забот. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас сестра Ким Кардашьян разрывается между карьерой и материнскими обязанностями, отчаянно пытаясь найти баланс. Поэтому нервные срывы для Хлое не редкость. В связи с этим модель поведала о своем самом жутком страхе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Создается впечатление, что у девушки все хорошо. Даже отношения с неверным возлюбленным Тристаном Томпсоном у нее наладились и она простила его. Тот, в свою очередь, пошел на мировую с ее знаменитыми сестрами. Хлое понемногу возрващается в модельный бизнес, однако, дается это ей с трудом. В порыве откровенности девушка призналась, что боится стать «работающей мамой». Она целый день беспокоится о дочери, хотя по возвращению обнаруживает маленькую Тру веселой и довольной, радующейся приходу мамы и находит это даже забавным. Материнское сердце преисполняется такого счастья, будто разлука с малышкой длилась целую вечностью.Пока Хлое подводит итоги своей первой полноценной рабочей недели и уверена, что все будет хорошо. Она жалуется, что переживает разлуку с Тру гораздо сильнее, чем сама кроха, ведь та еще не осознает, что происходит. Кардашьян переживает, что не выдержит груза свалившихся на нее забот.



