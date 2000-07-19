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Раздел: Культура  
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Хлое Кардашьян рассказала, чего боится больше всего

Хлое Кардашьян рассказала, чего боится больше всегоОказалось, что американская модель больше всего на свете боится стать «работающей мамой».

Сейчас сестра Ким Кардашьян разрывается между карьерой и материнскими обязанностями, отчаянно пытаясь найти баланс. Поэтому нервные срывы для Хлое не редкость. В связи с этим модель поведала о своем самом жутком страхе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Создается впечатление, что у девушки все хорошо. Даже отношения с неверным возлюбленным Тристаном Томпсоном у нее наладились и она простила его. Тот, в свою очередь, пошел на мировую с ее знаменитыми сестрами. Хлое понемногу возрващается в модельный бизнес, однако, дается это ей с трудом. В порыве откровенности девушка призналась, что боится стать «работающей мамой». Она целый день беспокоится о дочери, хотя по возвращению обнаруживает маленькую Тру веселой и довольной, радующейся приходу мамы и находит это даже забавным. Материнское сердце преисполняется такого счастья, будто разлука с малышкой длилась целую вечностью.

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Пока Хлое подводит итоги своей первой полноценной рабочей недели и уверена, что все будет хорошо. Она жалуется, что переживает разлуку с Тру гораздо сильнее, чем сама кроха, ведь та еще не осознает, что происходит. Кардашьян переживает, что не выдержит груза свалившихся на нее забот.
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 Теги: Хлое Кардашьян, страх

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Сегодня, 13:28 » Автор: Алена Шимко
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