Раздел: Культура
Ким Кардашьян продает свои духи при помощи ягодиц
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила продавать парфюм из собственной линейки с помощью эпатажа.
Звезда в качестве подставки для флакона духов выбрала свои ягодицы в бикини. Кардашьян разместилась на шезлонге "пятой точкой" к камере и поставила парфюм на свое бедро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По всей видимости, Кардашьян только завершила купание в водоеме, поскольку на ее теле остались капли воды.
Линейка собственных духов позволила Кардашьян заработать за пять минут $5 миллионов.
Таким же образом Кардашьян рекламирует свой новый аромат Kimoji Fragrances на странице, посвященной продукции звезды.
Читайте также: Ким Кардашьян решила избавиться от пышных ягодиц
За 19 часов фото, на котором актриса крупным планом разместила свои ягодицы, собрало почти 2,5 миллиона лайков.
Звезда в качестве подставки для флакона духов выбрала свои ягодицы в бикини. Кардашьян разместилась на шезлонге "пятой точкой" к камере и поставила парфюм на свое бедро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По всей видимости, Кардашьян только завершила купание в водоеме, поскольку на ее теле остались капли воды.
Линейка собственных духов позволила Кардашьян заработать за пять минут $5 миллионов.
Таким же образом Кардашьян рекламирует свой новый аромат Kimoji Fragrances на странице, посвященной продукции звезды.
Читайте также: Ким Кардашьян решила избавиться от пышных ягодиц
За 19 часов фото, на котором актриса крупным планом разместила свои ягодицы, собрало почти 2,5 миллиона лайков.
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