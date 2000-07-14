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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян продает свои духи при помощи ягодиц

Ким Кардашьян продает свои духи при помощи ягодицЗвезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила продавать парфюм из собственной линейки с помощью эпатажа.

Звезда в качестве подставки для флакона духов выбрала свои ягодицы в бикини. Кардашьян разместилась на шезлонге "пятой точкой" к камере и поставила парфюм на свое бедро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По всей видимости, Кардашьян только завершила купание в водоеме, поскольку на ее теле остались капли воды.

Линейка собственных духов позволила Кардашьян заработать за пять минут $5 миллионов.

Таким же образом Кардашьян рекламирует свой новый аромат Kimoji Fragrances на странице, посвященной продукции звезды.

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За 19 часов фото, на котором актриса крупным планом разместила свои ягодицы, собрало почти 2,5 миллиона лайков.
Ким Кардашьян продает свои духи при помощи ягодиц
Ким Кардашьян продает свои духи при помощи ягодиц
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 Теги: Ким Кардашьян, духи, реклама

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Сегодня, 15:22 » Автор: Алена Шимко
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