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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа

Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжаМаша Ефросинина прекрасна - это утверждение обсуждению не подлежит.

Ведущая роскошно выглядит и на красной дорожке, и у себя дома, только проснувшись и без мейкапа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.

Это она доказала наглядно, опубликовав свежее фото в инста-эккаунте.

На нем звезда позирует в спортивном костюме, без укладки и макияжа.

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Снимок Ефросинина подписала с присущей ей иронией:
«Розовый подпухший человечек хочет сказать вам огромное спасибо за столько крутейших рекомендаций по фильмам под предыдущим постом…».
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 Теги: Маша Ефросинина, без макияжа

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Сегодня, 16:44 » Автор: Алена Шимко
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