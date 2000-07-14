Раздел: Культура
Маша Ефросинина показала, как выглядит без макияжа
Маша Ефросинина прекрасна - это утверждение обсуждению не подлежит.
Ведущая роскошно выглядит и на красной дорожке, и у себя дома, только проснувшись и без мейкапа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
Это она доказала наглядно, опубликовав свежее фото в инста-эккаунте.
На нем звезда позирует в спортивном костюме, без укладки и макияжа.
Читайте также: Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам
Снимок Ефросинина подписала с присущей ей иронией:
«Розовый подпухший человечек хочет сказать вам огромное спасибо за столько крутейших рекомендаций по фильмам под предыдущим постом…».
Ведущая роскошно выглядит и на красной дорожке, и у себя дома, только проснувшись и без мейкапа, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
Это она доказала наглядно, опубликовав свежее фото в инста-эккаунте.
На нем звезда позирует в спортивном костюме, без укладки и макияжа.
Читайте также: Маша Ефросинина показала, как выглядит по утрам
Снимок Ефросинина подписала с присущей ей иронией:
«Розовый подпухший человечек хочет сказать вам огромное спасибо за столько крутейших рекомендаций по фильмам под предыдущим постом…».
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