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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лопес сходила на свидание в обтягивающем платье

Дженнифер Лопес сходила на свидание в обтягивающем платьеДженнифер Лопес часто появляется на публике в сексуальных нарядах.

Очевидно, звезда руководствуется принципом, что если есть что показать, почему бы это не сделать. Так, на одно из последних свиданий со своим бойфрендом певица надела облегающее платье в черно-белую полоску, подчеркнувшее все изгибы ее тела, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.

Влюбленные, посетившие бейсбольный матч в Вашингтоне, все время держались за руки и выглядели вместе просто роскошно.

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Дженнифер Лопес сходила на свидание в обтягивающем платье
Дженнифер Лопес сходила на свидание в обтягивающем платье
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 Теги: Дженнифер Лопес, Родригес, свидание

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Сегодня, 18:42 » Автор: Алена Шимко
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