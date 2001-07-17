Раздел: Культура
Дженнифер Лопес сходила на свидание в обтягивающем платье
Дженнифер Лопес часто появляется на публике в сексуальных нарядах.
Очевидно, звезда руководствуется принципом, что если есть что показать, почему бы это не сделать. Так, на одно из последних свиданий со своим бойфрендом певица надела облегающее платье в черно-белую полоску, подчеркнувшее все изгибы ее тела, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
Влюбленные, посетившие бейсбольный матч в Вашингтоне, все время держались за руки и выглядели вместе просто роскошно.
Читайте также: Дженнифер Лопес надела прозрачное платье
Вот что значит – perfect match!
Очевидно, звезда руководствуется принципом, что если есть что показать, почему бы это не сделать. Так, на одно из последних свиданий со своим бойфрендом певица надела облегающее платье в черно-белую полоску, подчеркнувшее все изгибы ее тела, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сosmo.
Влюбленные, посетившие бейсбольный матч в Вашингтоне, все время держались за руки и выглядели вместе просто роскошно.
Читайте также: Дженнифер Лопес надела прозрачное платье
Вот что значит – perfect match!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
610
0
Также советуем посмотреть
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
Оставьте свой комментарий