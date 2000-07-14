Раздел: Культура
Яна Соломко похвасталась новым купальником
Певица Яна Соломко поделилась фотографией в купальнике во время своего отпуска в Майами.
Звезда регулярно проводит время на этом курорте вместе со своей дочерью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Под фото Соломко рассказала о похудении и диетах.
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"После проекта Холостяк меня ещё долго обзывали «толстой коровой» ... Было не очень приятно.. Поэтому в то время диеты и я стали лучшими друзьями! Но ничего мне так и не помогало похудеть. И все из-за стресса...
Все у нас в голове!
Когда вы кушаете что-то вкусное , не думайте , что вы поправитесь! Этого конечно мало. Но это первый мой рецепт!
1. Убираем страх и стресс.
2. Не боимся кушать вкусно."
Звезда регулярно проводит время на этом курорте вместе со своей дочерью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Под фото Соломко рассказала о похудении и диетах.
Читайте также: Яна Соломко похвасталась роскошным платьем
"После проекта Холостяк меня ещё долго обзывали «толстой коровой» ... Было не очень приятно.. Поэтому в то время диеты и я стали лучшими друзьями! Но ничего мне так и не помогало похудеть. И все из-за стресса...
Все у нас в голове!
Когда вы кушаете что-то вкусное , не думайте , что вы поправитесь! Этого конечно мало. Но это первый мой рецепт!
1. Убираем страх и стресс.
2. Не боимся кушать вкусно."
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