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Раздел: Культура  
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Яна Соломко похвасталась новым купальником

Яна Соломко похвасталась новым купальникомПевица Яна Соломко поделилась фотографией в купальнике во время своего отпуска в Майами.

Звезда регулярно проводит время на этом курорте вместе со своей дочерью, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Под фото Соломко рассказала о похудении и диетах.

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"После проекта Холостяк меня ещё долго обзывали «толстой коровой» ... Было не очень приятно.. Поэтому в то время диеты и я стали лучшими друзьями! Но ничего мне так и не помогало похудеть. И все из-за стресса...
Все у нас в голове!
Когда вы кушаете что-то вкусное , не думайте , что вы поправитесь! Этого конечно мало. Но это первый мой рецепт!
1. Убираем страх и стресс.
2. Не боимся кушать вкусно."
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 Теги: Яна Соломко, купальник

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Сегодня, 20:10 » Автор: Алена Шимко
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Steva  
Сегодня, 20:24

Почему вся страна должна знать какой у нее купальник? Страна этим интересуется, это для нее очень важно. Просто дурдом какой то!Давайте выложим какие купальники у всех девушек и женщин страны? Нет не выложат. Тогд зачем народу вот этот вот бред сивой кобылы?

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