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Катю Осадчую в купальнике "засыпали" комплиментами

Катю Осадчую в купальнике "засыпали" комплиментамиВедущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха.

Светская львица Катя Осадчая отдыхает на данный момент в Одессе, где, к слову, состоялась вечеринка в честь премьеры трейлера украинской комедии "Скажене весілля".

Одним из продюсеров киноленты выступает муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Совмещая приятное с полезным, Осадчая также поспешила показать своим подписчикам в сети instagram, как расслабляется на черноморском курорте. Телеведущая поделилась с поклонниками фото в голубом купальнике и стильных очках.

При этом украинская ведущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха. Так, Осадчая старается не загорать, а также е набирать лишний вес. Все же долг ведущей обязывает быть всегда "на высоте".

"Каникулы! Я стараюсь не загорать и не позволять себе лишних калорий", - отметила Осадчая.

Однако телеведущая успокоила, что есть и другие развлечения.

"Зато есть то, что я люблю и что полезно – плавать. Пошла заплывать за буйки", - пишет Катя Осадчая.

Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее новый яркий снимок.

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"Як завжди, виглядаєте, Катю, на 16! Теж море, сонце, а от як вам вдається втриматись від зайвих калорій, певно таємниця", - отмечает olenapishniak; olechka_glushchenko Поэтому вы так хорошо выглядите); djoomshop good классная; valerykorol Ваууу суперски!!)
arhiposik Какая классная;hrystyna13 Шикарна

Катю Осадчую в купальнике "засыпали" комплиментами
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Сегодня, 23:28 » Автор: Ирина Шевченко
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