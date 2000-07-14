Раздел: Культура
Катю Осадчую в купальнике "засыпали" комплиментами
Ведущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха.
Светская львица Катя Осадчая отдыхает на данный момент в Одессе, где, к слову, состоялась вечеринка в честь премьеры трейлера украинской комедии "Скажене весілля".
Одним из продюсеров киноленты выступает муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Совмещая приятное с полезным, Осадчая также поспешила показать своим подписчикам в сети instagram, как расслабляется на черноморском курорте. Телеведущая поделилась с поклонниками фото в голубом купальнике и стильных очках.
При этом украинская ведущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха. Так, Осадчая старается не загорать, а также е набирать лишний вес. Все же долг ведущей обязывает быть всегда "на высоте".
"Каникулы! Я стараюсь не загорать и не позволять себе лишних калорий", - отметила Осадчая.
Однако телеведущая успокоила, что есть и другие развлечения.
"Зато есть то, что я люблю и что полезно – плавать. Пошла заплывать за буйки", - пишет Катя Осадчая.
Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее новый яркий снимок.
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"Як завжди, виглядаєте, Катю, на 16! Теж море, сонце, а от як вам вдається втриматись від зайвих калорій, певно таємниця", - отмечает olenapishniak; olechka_glushchenko Поэтому вы так хорошо выглядите); djoomshop good классная; valerykorol Ваууу суперски!!)
arhiposik Какая классная;hrystyna13 Шикарна
Светская львица Катя Осадчая отдыхает на данный момент в Одессе, где, к слову, состоялась вечеринка в честь премьеры трейлера украинской комедии "Скажене весілля".
Одним из продюсеров киноленты выступает муж Осадчей – ведущий Юрий Горбунов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Совмещая приятное с полезным, Осадчая также поспешила показать своим подписчикам в сети instagram, как расслабляется на черноморском курорте. Телеведущая поделилась с поклонниками фото в голубом купальнике и стильных очках.
При этом украинская ведущая рассказала, что не разрешает себе делать во время отдыха. Так, Осадчая старается не загорать, а также е набирать лишний вес. Все же долг ведущей обязывает быть всегда "на высоте".
"Каникулы! Я стараюсь не загорать и не позволять себе лишних калорий", - отметила Осадчая.
Однако телеведущая успокоила, что есть и другие развлечения.
"Зато есть то, что я люблю и что полезно – плавать. Пошла заплывать за буйки", - пишет Катя Осадчая.
Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее новый яркий снимок.
Читайте также: Оля Полякова похвасталась роскошной фигурой в стильном наряде
"Як завжди, виглядаєте, Катю, на 16! Теж море, сонце, а от як вам вдається втриматись від зайвих калорій, певно таємниця", - отмечает olenapishniak; olechka_glushchenko Поэтому вы так хорошо выглядите); djoomshop good классная; valerykorol Ваууу суперски!!)
arhiposik Какая классная;hrystyna13 Шикарна
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