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Раздел: Культура  
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В новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие известный боксер

В новом сезоне "Танцев со звездами" примет участие известный боксер Трансляция шоу начнется этой осенью.

Украинский боксер Денис Беринчик станет звездным участником нового сезона популярного танцевально-развлекательного проекта "Танцы со звездами", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Беринчик принял вызов от телеведущей Маши Ефросининой и передал эстафету фитнес-тренеру Аните Луценко.

На кадрах видео боксер продемонстрировал силу удара на ринге, а в конце ролика показал несколько танцевальных па. "Прежде чем сделать свой выбор - хорошо подумай, взвесь все за и против", - обратился Денис к Аните.

Напомним, на днях стартовал #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники шоу передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. Начал звездную эстафету главный герой популярного шоу "Холостяк-6" грузинский бизнесмен Иракли Макацария, который передал вызов Маше Ефросининой.

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Новый сезон "Танцев со звездами" стартует на телеканале "1+1" этой осенью.
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 Теги: боксер, танцы

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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